У Києві напівголий чоловік на коні заїхав у супермаркет (відео)

Супермаркет, ілюстративне фото: РБК-Україна

У Києві стався інцидент з конем і чоловіком в одному з супермаркетів

У Києві чоловік в одних трусах заїхав в супермаркет на коні і попросив продати йому пиво. Наїзник незвично пояснив свій вчинок - у спідньому заходити просто посоромився.

Інцидент стався на проспекті Георгія Гонгадзе, 5 (житловий масив Виноградар). Відповідне відео з'явилося в Facebook Київ Оперативний

"В триселях, бухий, з кентами, на коні в'їхав прямо в супермаркет за добавкою пивасика", - підписана відео.

Цікаво, що очевидці, які коментують відео, щосили радили чоловікові прив'язати коня до стовпа, а самому сходити в магазин. На що він відповів, що не хоче заходити в магазин в одних трусах.

У трусєлях, бухий, з кєнтами, на коні заїхав прямо у супермаркет за добавкою пивасіка Київ, проспект Георгія Гонгадзе, 5 Опубліковано Київ Оперативний Понеділок, 29 червня 2020 р.

У Києві чоловік заїхав в супермаркет на коні (відео: facebook.com/KyivOperativ)

У коментарях користувачі жартують про правила відвідування супермаркетів.

"Ну так не з собакою і мороженкою зайшов. З конем можна"; Тобто з собаками, котиками заходити можна і всі бл**ь мовчать, а на коні зайшов, всі відразу піднімають кіпіш"; А де написано що на коні не можна?" - пишуть в мережі.

Як ми писали раніше, у Києві жінка прийшла в супермаркет у футболці з Путіним, після чого зав'язалася бійка.

Також повідомлялося, що Володимира Зеленського помітили в м'ясному відділі супермаркету після велопрогулянки.

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Автор: Светлана Мащенко