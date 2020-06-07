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Зеленського помітили в м'ясному відділі супермаркету після велопрогулянки: відео

STYLERПерсони    07.06.2020 - 10:05
Зеленського помітили в м'ясному відділі супермаркету після велопрогулянки: відео
Зеленського помітили в супермаркеті (фото: РБК-Україна)

Зеленського впізнали далеко не всі

Президент України Володимир Зеленський був помічений в продуктовому магазині. Колишня журналістка побачила політика і почала знімати на телефон. Відповідне відео дівчина опублікувала в соціальній мережі Facebook.

"І люди сьогодні не впізнавали Володимира Зеленського. У м'ясному відділі я відштовхнула охоронця, який м'яко обмежив вхід... А на улюбленому відділі сиру мені стало цікаво, кого так охороняють", - прокоментувала Людмила.

Дівчина зазначила, що вирішила згадати колишнє. Адже в недалекому минулому вона була журналістом - писала статті і вела передачі на телебаченні.

Зеленського застали в супермаркеті

Підписники неоднозначно відреагували на опублікований пост. Деякі не повірили в те, що президент може ходити по магазину, коли у нього так багато справ. А інших цей факт абсолютно не здивував:

  • І не важливо, президент або не президент, головне - поважає свою сім'ю, свою дружину. Не перекладає на плечі дружини те, що може зробити сам.
  • Чергова вистава.
  • Він там скуповується майже кожен день.
  • По-перше, не схожий. По-друге, навіть якщо він, то що? Не здивувався б.
  • У президента країни, в якій повно проблем, достатньо часу, щоб топтатися біля каси в звичайному супермаркеті? Ви серйозно?

Зеленського помітили в м'ясному відділі супермаркету після велопрогулянки: відеоЗеленського застали в супермаркеті (скріншот: facebook.com/lyudmyla.penkrat)

Зеленського помітили в м'ясному відділі супермаркету після велопрогулянки: відео

Нагадаємо, що Зеленський оприлюднив незвичайний міні-фільм.

Ми писали, що Зеленський вивіз журналістів в ліс.

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Автор: Дарья Русина

Теги Новини України Володимир Зеленський
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