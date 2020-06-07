Зеленского заметили в мясном отделе супермаркета после велопрогулки: видео

Зеленского заметили в супермаркете (фото: РБК-Украина)

Зеленского узнали далеко не все

Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в продуктовом магазине. Бывшая журналистка увидела политика и принялась снимать на телефон. Соответствующее видео девушка опубликовала в социальной сети Facebook.

"И люди сегодня не узнавали Владимира Зеленского. В мясном отделе я оттолкнула охранника, который мягко ограничил вход... А на любимом отделе сыра мне стало интересно, кого так охраняют", - прокомментировала Людмила.

Девушка отметила, что решила вспомнить былое. Ведь в недалеком прошлом она была журналистом - писала статьи и вела передачи на телевидении.

Зеленского застали в супермаркете

Подписчики неоднозначно отреагировали на опубликованный пост. Некоторые не поверили в то, что президент может расхаживать по магазину, когда у него так много дел. А других данный факт совершенно не удивил:

И не важно, президент или не президент, главное - уважает свою семью, свою жену. Не перекладывает на плечи жены то, что может сделать сам.

Очередное представление.

Он там скупляется почти каждый день.

Во-первых, не похож. Во-вторых, даже если он, то что? Не удивился бы.

У президента страны, в которой полно проблем, достаточно времени, чтобы топтаться у кассы в обычном супермаркете? Вы серьезно?

Зеленского застали в супермаркете (скриншот: facebook.com/lyudmyla.penkrat)

Напомним, что Зеленский обнародовал необычный мини-фильм.

Мы писали, что Зеленский вывез журналистов в лес.

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Автор: Дарья Русина