Зеленского заметили в мясном отделе супермаркета после велопрогулки: видео

Зеленского узнали далеко не все
Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в продуктовом магазине. Бывшая журналистка увидела политика и принялась снимать на телефон. Соответствующее видео девушка опубликовала в социальной сети Facebook.
"И люди сегодня не узнавали Владимира Зеленского. В мясном отделе я оттолкнула охранника, который мягко ограничил вход... А на любимом отделе сыра мне стало интересно, кого так охраняют", - прокомментировала Людмила.
Девушка отметила, что решила вспомнить былое. Ведь в недалеком прошлом она была журналистом - писала статьи и вела передачи на телевидении.
Зеленского застали в супермаркете
Подписчики неоднозначно отреагировали на опубликованный пост. Некоторые не поверили в то, что президент может расхаживать по магазину, когда у него так много дел. А других данный факт совершенно не удивил:
Зеленского застали в супермаркете (скриншот: facebook.com/lyudmyla.penkrat)
Напомним, что Зеленский обнародовал необычный мини-фильм.
Мы писали, что Зеленский вывез журналистов в лес.
Читайте нас в Google News и подписывайтесь
Автор: Дарья Русина