Зеленский вывез журналистов в лес: что он там делает (фото)

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Владимир Зеленский отправился на встречу с журналистами в резиденции "Залесье"

Президент Украины Владимир Зеленский собрал журналистов на встречу в государственной резиденции "Залесье". Встреча проходит в спортивном формате – глава государства осуществит 5-километровую поездку на велосипеде по лесу, а также покормит лошадей с журналистами. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как рассказал наш корреспондент, в программе встречи - 5-километровая поездка вместе с Зеленским на велосипедах по лесу. Для остальных подготовлен гольф-кар. После прогулки журналисты с президентом смогут покормить лошадей и задать вопросы.

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

По прибытии на место встречи президента и журналистов их уже ожидала администрация с подготовленными велосипедами. На снимках, сделанных в начале мероприятия, видно, что президент находится в повседневной одежде, удобной для поездок на велосипеде.

Журналисты на встрече в "Залесье" (фото: РБК-Украина)

Стоит отметить, что государственная резиденция "Залесье" является одним из старейших заповедно-охотничьих угодий в Украине. На территории почти 15 тысяч гектаров когда-то охотились Леонид Брежнев и Никита Хрущев, Фидель Кастро и Эрих Хонеккер.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал 20-минутный ролик о своем рабочем визите в Хмельницкую область.

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Автор: Styler