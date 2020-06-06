ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський вивіз журналістів в ліс: що він там робить (фото)

STYLERПерсони    06.06.2020 - 14:22
Зеленський вивіз журналістів в ліс: що він там робить (фото)
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський відправився на зустріч з журналістами в резиденцію "Залісся"

Президент України Володимир Зеленський зібрав журналістів на зустріч у державній резиденції "Залісся". Зустріч проходить у спортивному форматі – глава держави здійснить 5-кілометрову поїздку на велосипеді по лісу, а також погодує коней з журналістами. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як розповів наш кореспондент, у програмі зустрічі - 5-кілометрова поїздка разом із Зеленським на велосипедах по лісі. Для решти підготовлений гольф-кар. Після прогулянки журналісти з президентом зможуть погодувати коней і задати питання.

Зеленський вивіз журналістів в ліс: що він там робить (фото)

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Після прибуття на місце зустрічі президента і журналістів їх вже чекала адміністрація з підготовленими велосипедами. На знімках, зроблених на початку заходу, видно, що президент обрав повсякденний одяг, зручний для поїздок на велосипеді.

Зеленський вивіз журналістів в ліс: що він там робить (фото)

Зеленський вивіз журналістів в ліс: що він там робить (фото)

Журналісти на зустрічі у Заліссі (фото: РБК-Україна)

Варто відзначити, що державна резиденція "Залісся" є одним з найстаріших заповідно-мисливських угідь в Україні. На території майже 15 тисяч гектарів колись полювали Леонід Брежнєв і Микита Хрущов, Фідель Кастро та Еріх Хонеккер.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський продемонстрував 20-хвилинний ролик про свій робочий візит до Хмельницької області.

Також ми писали, що Зеленський провів чергові переговори з Меркель.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Styler

Теги Новини України Володимир ЗеленськийжурналистыПраздники
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся