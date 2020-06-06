Зеленський вивіз журналістів в ліс: що він там робить (фото)

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський відправився на зустріч з журналістами в резиденцію "Залісся"

Президент України Володимир Зеленський зібрав журналістів на зустріч у державній резиденції "Залісся". Зустріч проходить у спортивному форматі – глава держави здійснить 5-кілометрову поїздку на велосипеді по лісу, а також погодує коней з журналістами. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як розповів наш кореспондент, у програмі зустрічі - 5-кілометрова поїздка разом із Зеленським на велосипедах по лісі. Для решти підготовлений гольф-кар. Після прогулянки журналісти з президентом зможуть погодувати коней і задати питання.

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Після прибуття на місце зустрічі президента і журналістів їх вже чекала адміністрація з підготовленими велосипедами. На знімках, зроблених на початку заходу, видно, що президент обрав повсякденний одяг, зручний для поїздок на велосипеді.

Журналісти на зустрічі у Заліссі (фото: РБК-Україна)

Варто відзначити, що державна резиденція "Залісся" є одним з найстаріших заповідно-мисливських угідь в Україні. На території майже 15 тисяч гектарів колись полювали Леонід Брежнєв і Микита Хрущов, Фідель Кастро та Еріх Хонеккер.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський продемонстрував 20-хвилинний ролик про свій робочий візит до Хмельницької області.

Також ми писали, що Зеленський провів чергові переговори з Меркель.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Styler