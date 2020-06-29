В Киеве полуголый мужчина на коне заехал в супермаркет (видео)

В Киеве произошел инцидент с конем и мужчиной в одном из супермаркетов
В Киеве мужчина в одних трусах заехал в супермаркет на коне и попросил продать ему пиво. Наездник необычно объяснил свой поступок - в нижнем белье заходить просто постеснялся.
Инцидент произошел на проспекте Георгия Гонгадзе, 5 (жилой массив Виноградарь). Соответствующее видео появилось в Facebook Киев Оперативный
"В трусєлях, бухой, с кентами, на коне въехал прямо в супермаркет за добавкой пивасика", - подписано видео.
Интересно, что очевидцы, комментирующие видео, вовсю советовали мужчине привязать коня к столбу, а самому сходить в магазин. На что он ответил, что не хочет заходить в магазин в одних трусах.
У трусєлях, бухий, з кєнтами, на коні заїхав прямо у супермаркет за добавкою пивасіка Київ, проспект Георгія Гонгадзе, 5Опубліковано Киев Оперативный Понеділок, 29 червня 2020 р.
В Киеве мужчина заехал в супермаркет на коне (видео: facebook.com/KyivOperativ)
В комментариях пользователи шутят про правила посещения супермаркетов.
"Ну так не с собакой и мороженкой зашел. С конем можно"; То есть с собаками, котиками заходить можно и все бл**ь молчат, а на коне зашел, все сразу подымают кипишь"; А где написано что на коне нельзя?" - пишут в сети.
Как мы писали ранее, в Киеве женщина пришла в супермаркет в футболке с Путиным, после чего завязалась потасовка.
Также сообщалось, что Владимира Зеленского заметили в мясном отделе супермаркета после велопрогулки.
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Автор: Светлана Мащенко