Google Maps назвав український парламент Верховною Зрадою

Станом на 15.00 вівторка 23 жовтня Google нову назву українського парламенту ще не виправив
Верховна Зрада: в Google Maps перейменували український парламент
У сервісі Google Maps будівлю Верховної Ради в Києві невідомі перейменували нв "Верховну Зраду". Про це повідомив депутат Переяслав-Хмельницької міської ради Максим Іващенко в своєму Facebook.
"Спочатку не повірив, думав фотошоп. Але ні, це дійсно правда - Верховна ЗРада України, на всіх екранах Google Map України", - йдеться в повідомленні.
Депутат також опублікував скріншот.
Скрін: facebook.com/ivashchenko.maksym
Зазначимо також, що станом на 15.00 вівторка 23 жовтня Google нову назву українського парламенту ще не виправив.
Скрін: google.com/maps
Кк повідомлялося раніше, житель Ліми за допомогою програми для смартфонів Google Maps викрив свою дружину в зраді.
Раніше ми писали, що уразливість в WhatsApp дозволяла зламувати акаунти через відеодзвінок. Так, ця проблема була виявлена в кінці серпня і виправлена Facebook на початку жовтня.
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Відео: РБК-Україна