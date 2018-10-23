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Google Maps назвав український парламент Верховною Зрадою

STYLERКурйози    23.10.2018 - 15:35
Фото: колаж РБК-Україна
Фото: колаж РБК-Україна

Станом на 15.00 вівторка 23 жовтня Google нову назву українського парламенту ще не виправив

Верховна Зрада: в Google Maps перейменували український парламент 

У сервісі Google Maps будівлю Верховної Ради в Києві невідомі перейменували нв "Верховну Зраду". Про це повідомив депутат Переяслав-Хмельницької міської ради Максим Іващенко в своєму Facebook.

"Спочатку не повірив, думав фотошоп. Але ні, це дійсно правда - Верховна ЗРада України, на всіх екранах Google Map України", - йдеться в повідомленні.

Депутат також опублікував скріншот.

Google Maps назвав український парламент Верховною ЗрадоюGoogle Maps назвав український парламент Верховною Зрадою

Скрін: facebook.com/ivashchenko.maksym

Зазначимо також, що станом на 15.00 вівторка 23 жовтня Google нову назву українського парламенту ще не виправив.

Google Maps назвав український парламент Верховною Зрадою
Скрін: google.com/maps

Кк повідомлялося раніше, житель Ліми за допомогою програми для смартфонів Google Maps викрив свою дружину в зраді.

Раніше ми писали, що уразливість в WhatsApp дозволяла зламувати акаунти через відеодзвінок. Так, ця проблема була виявлена в кінці серпня і виправлена Facebook на початку жовтня.

Радимо також прочитати матеріал про те, як в Україні пройшла декомунізація.

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Відео: РБК-Україна

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