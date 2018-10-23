Google Maps назвал украинский парламент Верховной Зрадой

Фото: коллаж РБК-Украина

По состоянию на 15.00 вторника 23 октября Google новое название украинского парламента еще не исправил

Верховная Зрада: в Google Maps переименовали украинский парламент

В сервисе Google Maps здание Верховной Рады в Киеве неизвестные переименовали в "Верховную Зраду". Об этом сообщил депутат Переяслав-Хмельницкого городского совета Максим Иващенко в своем Facebook.

"Сначала не поверил, думал фотошоп. Но нет, это действительно правда - Верховная ЗРада Украины, на всех экранах Google Map Украины", - говорится в сообщении.

Депутат также опубликовал скриншот.

Скрин: facebook.com/ivashchenko.maksym

Отметим также, что по состоянию на 15.00 вторника 23 октября Google новое название украинского парламента еще не исправил.



Скрин: google.com/maps

Кк сообщалось ранее, житель Лимы при помощи приложения для смартфонов Google Maps уличил свою жену в измене.

Ранее мы писали, что уязвимость в WhatsApp позволяла взламывать аккаунты через видеозвонок. Так, эта проблема была обнаружена в конце августа и исправлена Facebook в начале октября.

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Видео: РБК-Украина