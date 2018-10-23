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Google Maps назвал украинский парламент Верховной Зрадой

STYLERКурьезы    23.10.2018 - 15:35
Фото: коллаж РБК-Украина
Фото: коллаж РБК-Украина

По состоянию на 15.00 вторника 23 октября Google новое название украинского парламента еще не исправил

Верховная Зрада: в Google Maps переименовали украинский парламент 

В сервисе Google Maps здание Верховной Рады в Киеве неизвестные переименовали в "Верховную Зраду". Об этом сообщил депутат Переяслав-Хмельницкого городского совета Максим Иващенко в своем Facebook.

"Сначала не поверил, думал фотошоп. Но нет, это действительно правда - Верховная ЗРада Украины, на всех экранах Google Map Украины", - говорится в сообщении. 

Депутат также опубликовал скриншот. 

Google Maps назвал украинский парламент Верховной Зрадой

Скрин: facebook.com/ivashchenko.maksym

Отметим также, что по состоянию на 15.00 вторника 23 октября Google новое название украинского парламента еще не исправил.

Google Maps назвал украинский парламент Верховной Зрадой
Скрин: google.com/maps

Кк сообщалось ранее, житель Лимы при помощи приложения для смартфонов Google Maps уличил свою жену в измене.

Ранее мы писали, что уязвимость в WhatsApp позволяла взламывать аккаунты через видеозвонок. Так, эта проблема была обнаружена в конце августа и исправлена Facebook в начале октября.

Рекомендуем также прочитать материал о том, как в Украине прошла декоммунизация.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина

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