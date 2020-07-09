Харківські прикордонники показали курйозне відео "прориву" через кордон з РФ

Прикордонники затримали порушника на кордоні з РФ (колаж РБК-Україна)

Порушник кордону проривався до Росії та "тестував" лінію інженерних загороджень

Чоловік вирішив незаконно прорватися через українсько-російський кордон і намагався проникнути з Харківської області на територію РФ. Порушник був затриманий прикордонниками.

Відповідне відео опублікували 9 липня у прес-службі ДПСУ.

Як видно на кадрах, чоловік у відчайдушних спробах подолати загороджувальний паркан втратив праву шльопанцю, яка залишилася за огорожею з боку українського населеного пункту Гоптівка.

На "прорив" порушник зважився після опівночі. Стаціонарні тепловізійні камери зафіксували, як непроханий гість спочатку розхитували паркан, потім намагався відірвати металеву сітку, але всі зусилля виявилися марними. Після цього чоловік під парканом на іншу сторону пропхнув свій "скарб", замотаний в одяг, і зважився перелізти вперту перешкоду на лінії інженерних загороджень.

Після кількох невдалих спроб він знову витягнув одяг, перекинув його зверху через паркан, і відновив дії. Зрештою, чоловік переліз на інший бік, деякий час намагався за допомогою цієї самої одежини повернути шльопанцю, але незабаром махнув рукою і... був затриманий прикордонниками відділу "Дергачі".

На порушника за спробу незаконного перетину держкордону склали адмінпротокол.

Відео: Порушник проривався через кордон РФ і був затриманий

Нагадаємо, що нещодавно на кордоні з Польщею українці перелізли через паркан під час брифінгу прикордонників, який знімали на відео.

Раніше повідомлялося, що в травні у Закарпатській області зі стріляниною затримали порушника кордону.