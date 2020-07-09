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Харьковские пограничники показали курьезное видео "прорыва" через границу с РФ

Четверг 09 июля 2020 19:30
Харьковские пограничники показали курьезное видео "прорыва" через границу с РФ
Пограничники задержали нарушителя на границе с РФ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Нарушитель границы прорывался в Россию и "тестировал" линию инженерных заграждений

Мужчина решил незаконно прорваться через украинско-российскую границу и пытался проникнуть с Харьковской области на территорию РФ. Нарушитель был задержан пограничниками.

Соответствующее видео опубликовали 9 июля в пресс-службе ГПСУ.

Как видно на кадрах, мужчина в отчаянных попытках преодолеть заградительный забор потерял правую шлепанцу, которая осталась за ограждением со стороны украинского населенного пункта Гоптовка.

На "прорыв" нарушитель решился после полуночи. Стационарные тепловизионные камеры зафиксировали, как незваный гость сначала расшатывал забор, потом пытался оторвать металлическую сетку, но все усилия оказались напрасными. После этого мужчина под забором на другую сторону пропихнул свой "скарб", замотанный в одежду, и решился перелезть упрямую преграду на линии инженерных заграждений.

После нескольких неудачных попыток он снова вытащил одежду, перекинул ее сверху через забор, и возобновил действия. В конечном счете мужчина перелез на другую сторону, некоторое время пытался с помощью этой самой одежки вернуть шлепанец, но вскоре махнул рукой и... был задержан пограничниками отдела "Дергачи".

На нарушителя за попытку незаконного пересечения госграницы составили админпротокол.

Видео: Нарушитель прорывался через границу в РФ и был задержан

Напомним, что недавно на границе с Польшей украинцы перелезли через забор во время брифинга пограничников, который снимали на видео.

Ранее сообщалось, что в мае в Закарпатской области со стрельбой задержали нарушителя границы.

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