Хелловін по-фастівськи: "креативне" оформлення м'ясної вітрини розбурхало мережу

Працівники місцевого супермаркету виявилися з багатою уявою
Напередодні Хелловіна 2018, який відзначатимуть в ніч з 31 жовтня на 1 листопада, у Фастові Київської області працівники одного із супермаркетів з креативом підійшли до оформлення м'ясної вітрини. "Жахливе" фото опублікувала на своїй Facebook-сторінці місцева жителька Ірина Вдовіна.
У фастівському супермаркеті креативно оформили м’ясну вітрину (фото: facebook.com/Iryna Vdovina)
У фастівському супермаркеті креативно оформили м’ясну вітрину (фото: facebook.com/Iryna Vdovina)
Фото з супермаркету почало поширюватись в мережі і викликало бурхливі дискусії. Деякі користувачі сприймають таку ідею оформлення з гумором та відзначають креативність оформлювачів вітрини.
"Чорний гумор, звичайно... Але, насправді, ну дуже "креативненько", - написала Ніла Костецька.
Скріншот коментарів (facebook.com/poglyadfastiv)
Скріншот коментарів (facebook.com/poglyadfastiv)
Але інші вважають це "несмаком" і "порушенням естетичних норм".
"Дуже неприємний вигляд. Жах", - зауважила Наталія Астапова.
"Я б з такої вітрини не купувала. Гидко", - додала Ірина Кожедуб.
Скріншот коментарів (facebook.com/lenchik.tour)
Скріншот коментарів (facebook.com/poglyadfastiv)
Нагадаємо, що відомий екстрасенс Хелен Брайт розповіла українцям про те, що не можна робити на Хеллоуїн 2018.
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Відео: РБК-Україна