Хелловін по-фастівськи: "креативне" оформлення м'ясної вітрини розбурхало мережу

Колаж РБК-Україна

Працівники місцевого супермаркету виявилися з багатою уявою

Напередодні Хелловіна 2018, який відзначатимуть в ніч з 31 жовтня на 1 листопада, у Фастові Київської області працівники одного із супермаркетів з креативом підійшли до оформлення м'ясної вітрини. "Жахливе" фото опублікувала на своїй Facebook-сторінці місцева жителька Ірина Вдовіна.

У фастівському супермаркеті креативно оформили м’ясну вітрину (фото: facebook.com/Iryna Vdovina)

У фастівському супермаркеті креативно оформили м’ясну вітрину (фото: facebook.com/Iryna Vdovina)

Фото з супермаркету почало поширюватись в мережі і викликало бурхливі дискусії. Деякі користувачі сприймають таку ідею оформлення з гумором та відзначають креативність оформлювачів вітрини.

"Чорний гумор, звичайно... Але, насправді, ну дуже "креативненько", - написала Ніла Костецька.

Скріншот коментарів (facebook.com/poglyadfastiv)

Скріншот коментарів (facebook.com/poglyadfastiv)

Але інші вважають це "несмаком" і "порушенням естетичних норм".

"Дуже неприємний вигляд. Жах", - зауважила Наталія Астапова.

"Я б з такої вітрини не купувала. Гидко", - додала Ірина Кожедуб.

Скріншот коментарів (facebook.com/lenchik.tour)

Скріншот коментарів (facebook.com/poglyadfastiv)

Нагадаємо, що відомий екстрасенс Хелен Брайт розповіла українцям про те, що не можна робити на Хеллоуїн 2018.

Раніше для любителів "страшилок" наше видання зібрало найстрашніші фільми про Хеллоуїн, які створять містичну атмосферу в свято нечистої сили.

Відео: РБК-Україна