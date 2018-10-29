ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Хелловін по-фастівськи: "креативне" оформлення м'ясної вітрини розбурхало мережу

STYLERКурйози    29.10.2018 - 13:44
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Працівники місцевого супермаркету виявилися з багатою уявою

Напередодні Хелловіна 2018, який відзначатимуть в ніч з 31 жовтня на 1 листопада, у Фастові Київської області працівники одного із супермаркетів з креативом підійшли до оформлення м'ясної вітрини. "Жахливе" фото опублікувала на своїй Facebook-сторінці місцева жителька Ірина Вдовіна.

Хелловін по-фастівськи: &quot;креативне&quot; оформлення м'ясної вітрини розбурхало мережу

У фастівському супермаркеті креативно оформили м’ясну вітрину (фото: facebook.com/Iryna Vdovina)

Хелловін по-фастівськи: &quot;креативне&quot; оформлення м'ясної вітрини розбурхало мережу

У фастівському супермаркеті креативно оформили м’ясну вітрину (фото: facebook.com/Iryna Vdovina)

Фото з супермаркету почало поширюватись в мережі і викликало бурхливі дискусії. Деякі користувачі сприймають таку ідею оформлення з гумором та відзначають креативність оформлювачів вітрини. 

"Чорний гумор, звичайно... Але, насправді, ну дуже "креативненько", - написала Ніла Костецька.

Хелловін по-фастівськи: &quot;креативне&quot; оформлення м'ясної вітрини розбурхало мережу

Скріншот коментарів (facebook.com/poglyadfastiv)

Хелловін по-фастівськи: &quot;креативне&quot; оформлення м'ясної вітрини розбурхало мережу

Скріншот коментарів (facebook.com/poglyadfastiv)

Але інші вважають це "несмаком" і "порушенням естетичних норм".

"Дуже неприємний вигляд. Жах", - зауважила Наталія Астапова.

"Я б з такої вітрини не купувала. Гидко", - додала Ірина Кожедуб.

Хелловін по-фастівськи: &quot;креативне&quot; оформлення м'ясної вітрини розбурхало мережу

Скріншот коментарів (facebook.com/lenchik.tour)

Хелловін по-фастівськи: &quot;креативне&quot; оформлення м'ясної вітрини розбурхало мережу

Скріншот коментарів (facebook.com/poglyadfastiv)

Нагадаємо, що відомий екстрасенс Хелен Брайт розповіла українцям про те, що не можна робити на Хеллоуїн 2018.

Раніше для любителів "страшилок" наше видання зібрало найстрашніші фільми про Хеллоуїн, які створять містичну атмосферу в свято нечистої сили.

Відео: РБК-Україна

Новини України ФастовХэллоуин
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся