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Хэллоуин по-фастовски: "креативное" оформление мясной витрины взбудоражило сеть

STYLERКурьезы    29.10.2018 - 13:44
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Работники местного супермаркета оказались с богатым воображением

В преддверии Хэллоуина 2018, который отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября, в Фастове Киевской области работники одного из супермаркетов с креативом подошли к оформлению мясной витрины. "Ужасное" фото опубликовала на своей Facebook-странице местная жительница Ирина Вдовина.

Хэллоуин по-фастовски: &quot;креативное&quot; оформление мясной витрины взбудоражило сеть

В фастовском супермаркете креативно оформили мясную витрину (фото: facebook.com/Iryna Vdovina)

Хэллоуин по-фастовски: &quot;креативное&quot; оформление мясной витрины взбудоражило сеть

В фастовском супермаркете креативно оформили мясную витрину (фото: facebook.com/Iryna Vdovina)

Фото из супермаркета начало распространяться в сети и вызвало бурные дискуссии. Некоторые пользователи воспринимают такую идею оформления с юмором и отмечают креативность оформителей витрины.

"Черный юмор, конечно... Но, на самом деле, ну очень "креативненько", - написала Нила Костецкая.

Хэллоуин по-фастовски: &quot;креативное&quot; оформление мясной витрины взбудоражило сеть

Скриншот комментариев (facebook.com/poglyadfastiv)

Хэллоуин по-фастовски: &quot;креативное&quot; оформление мясной витрины взбудоражило сеть

Скриншот комментариев (facebook.com/poglyadfastiv)

Но другие считают это "безвкусицей" и "нарушением эстетических норм".

"Очень неприятный вид. Ужас", - отметила Наталья Астапова.

"Я бы с такой витрины не покупала. Противно", - добавила Ирина Кожедуб.

Хэллоуин по-фастовски: &quot;креативное&quot; оформление мясной витрины взбудоражило сеть

Скриншот комментариев (facebook.com/lenchik.tour)

Хэллоуин по-фастовски: &quot;креативное&quot; оформление мясной витрины взбудоражило сеть

Скриншот комментариев (facebook.com/poglyadfastiv)

Напомним, что известный экстрасенс Хелен Брайт рассказала украинцам о том, что нельзя делать на Хэллоуин 2018.

Ранее для любителей "ужастиков" наше издание собрало самые страшные фильмы о Хэллоуине, которые создадут мистическую атмосферу в праздник нечистой силы.

Видео: РБК-Украина

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