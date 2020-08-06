Чоловік голяка бігав за диким кабаном, що вкрав у нього сумку: сміховинні фото

Голий чоловік ганявся за сімейством диких кабанів, які вкрали у нього сумку. Дія відбувалася в популярному місці відпочинку городян.

Курйозні фото з'явилися на Facebook Ірпінь сьогодні. Правда, пізніше з'ясувалося, що справа була зовсім не в місті під Києвом, а в Берліні на озері Teufelssee. Назва водойми перекладається як "Чортове озеро" - льодовикове озеро в лісі Грюневальд в берлінському районі Шарлоттенбург-Вільмерсдорф.

На знімках розгублений чоловік солідних років намагається наздогнати кабаниху з двома поросятами. Глава сімейства кабанів тримає в зубах жовтий пакет, який, очевидно, належить чоловікові. Все це відбувалося на очах відпочиваючих, які з усмішкою спостерігали за тим, що відбувається.

Чоловік ганявся за кабаном, який викрав його сумку (фото: facebook.com/IrpinIrpen)

"Ірпінь. Наші дні. Кабан з поросятами викрали сумку чоловіка. Той в цей момент був голим (чому, історія замовчує). Довелося гнатися за тваринами голяка, не звертаючи уваги на очевидців такого забігу", - йдеться в повідомленні Telegram-каналу Київ. Зараз.

А ось пильні користувачі мережі заскринили Facebook користувача з Німеччини.

Чоловік, як і кабани, виявилися німецькими (скрін: facebook.com)

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