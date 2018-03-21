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Відомий карикатурист висміяв привітання Путіну від Трампа (фото)

STYLERКурйози        21.03.2018 - 16:37
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Нещодавно Трамп вперше поговорив з Путіним після виборів

Відомий російський карикатурист Сергій Йолкін в новій картинці висміяв привітання з перемогою на виборах президента РФ Володимира Путіна від президента США Дональда Трампа. Карикатуру Йолкін опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Сергій взяв за приклад скандальне відео, яке Путін показав перед виборами, представляючи нову зброю Росії.

На картинці зображені нові ядерні ракети, що летять у напрямку до США, які демонстрував Путін під час звернення до Федеральних зборів.

На карикатурі Трамп стоїть під прицілами цих ракет і вітає свого російського колегу.

Фото: Карикатура (facebook.com/sergey.elkin)

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на цю картинку.

Скріншот коментарів (facebook.com/sergey.elkin)

Скріншот коментарів (facebook.com/sergey.elkin)

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін провели телефонну розмову вперше після виборів президента РФ у вівторок, 20 березня.

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Теги: Владимир Путин, Трамп, карикатура
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