Відомий карикатурист висміяв привітання Путіну від Трампа (фото)

Нещодавно Трамп вперше поговорив з Путіним після виборів

Відомий російський карикатурист Сергій Йолкін в новій картинці висміяв привітання з перемогою на виборах президента РФ Володимира Путіна від президента США Дональда Трампа. Карикатуру Йолкін опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Сергій взяв за приклад скандальне відео, яке Путін показав перед виборами, представляючи нову зброю Росії.

На картинці зображені нові ядерні ракети, що летять у напрямку до США, які демонстрував Путін під час звернення до Федеральних зборів.

На карикатурі Трамп стоїть під прицілами цих ракет і вітає свого російського колегу.

Фото: Карикатура (facebook.com/sergey.elkin)

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на цю картинку.

Скріншот коментарів (facebook.com/sergey.elkin)

Скріншот коментарів (facebook.com/sergey.elkin)

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін провели телефонну розмову вперше після виборів президента РФ у вівторок, 20 березня.