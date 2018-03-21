Известный карикатурист высмеял поздравление Путину от Трампа (фото)

Недавно Трамп впервые поговорил с Путиным после выборов

Известный российский карикатурист Сергей Елкин в новой картинке высмеял поздравление с победой на выборах президента РФ Владимира Путина от президента США Дональда Трампа. Карикатуру Елкин опубликовал на своей странице в Facebook.

Сергей взял за пример скандальное видео, которое Путин показал перед выборами, представляя новое оружие России.

На картинке изображены новые ядерные ракеты, летящие по направлению к США, которые демонстрировал Путин во время обращения к Федеральному собранию.

На карикатуре Трамп стоит под прицелами этих ракет и поздравляет своего российского коллегу.

Фото: Карикатура (facebook.com/sergey.elkin)

Пользователи соцсети бурно отреагировали на эту картинку.

Скриншот комментариев (facebook.com/sergey.elkin)

Скриншот комментариев (facebook.com/sergey.elkin)

Напомним, что президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор впервые после выборов президента РФ во вторник, 20 марта.