Известный карикатурист высмеял поздравление Путину от Трампа (фото)

Недавно Трамп впервые поговорил с Путиным после выборов
Известный российский карикатурист Сергей Елкин в новой картинке высмеял поздравление с победой на выборах президента РФ Владимира Путина от президента США Дональда Трампа. Карикатуру Елкин опубликовал на своей странице в Facebook.
Сергей взял за пример скандальное видео, которое Путин показал перед выборами, представляя новое оружие России.
На картинке изображены новые ядерные ракеты, летящие по направлению к США, которые демонстрировал Путин во время обращения к Федеральному собранию.
На карикатуре Трамп стоит под прицелами этих ракет и поздравляет своего российского коллегу.
Фото: Карикатура (facebook.com/sergey.elkin)
Пользователи соцсети бурно отреагировали на эту картинку.
Скриншот комментариев (facebook.com/sergey.elkin)
Скриншот комментариев (facebook.com/sergey.elkin)
Напомним, что президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор впервые после выборов президента РФ во вторник, 20 марта.