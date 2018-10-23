У киянки в квартирі після ремонту на стінах виросли гриби

Фото: колаж РБК-Україна

Звернення до ЖЕКу і на "гарячі лінії" жодного результату не дали

У Києві в Дніпровському районі в одній з квартир по вулиці Курнатовського, 26, після ремонту каналізаційної труби на стінах виросли гриби. Про це як повідомили інспекції з питань житлово-комунального господарства.

Наголошується, що до управління звернулася жінка і повідомила, що в результаті проведення робіт по заміні частини каналізаційної труби, з міжповерхового перекриття вже близько 20 днів ллється вода, в результаті чого з'явилися цвіль і гриби на стінах приміщення.

Звернення до ЖЕКу і на "гарячі лінії" жодного результату не дали.

Скрін: facebook.com/gk.ins.16

Як розповіли в управлінні, комунальники ініціювали службове розслідування по недбалості посадових осіб КП "Керуюча компанія по обслуговуванню житлового фонду Дніпровського району Києва" і ЖЕУ-409.

Фото: facebook.com/gk.ins.16

Раніше ми писали, що в українському поїзді, який прямував з Кременчука у Ворохту пасажири виявили гриби.

Як повідомлялося, у квартирі киянки, яка живе на першому поверсі будинку, від вогкості виросли гриби на стіні.

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Відео: РБК-Україна