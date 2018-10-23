У киевлянки в квартире после ремонта на стенах выросли грибы

Фото: коллаж РБК-Украина

Обращение к ЖЭКу и на "горячие линии" никакого результата не дали

В Киеве в Днепровском районе в одной из квартир по улице Курнатовского, 26, после ремонта канализационной трубы на стенах выросли грибы. Об этом сообщили в инспекции по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Отмечается, что в управление обратилась женщина и сообщила, что в результате проведения работ по замене части канализационной трубы, с межэтажного перекрытия уже около 20 дней сочится вода, в результате чего появились плесень и грибы на стенах помещения.

Обращение к ЖЭКу и на "горячие линии" никакого результата не дали.

Скрин: facebook.com/gk.ins.16

Как рассказали в управлении, коммунальщики инициировали служебное расследование по халатности должностных лиц КП "Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Днепровского района Киева" и ЖЭУ-409.

Фото: facebook.com/gk.ins.16

Ранее мы писали, что в украинском поезде, который следовал из Кременчуга в Ворохту пассажиры обнаружили грибы.

Как сообщалось, в квартире у киевлянки, живущей на первом этаже дома, от сырости выросли грибы на стене.

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Видео: РБК-Украина