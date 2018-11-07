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У Китаї працівників компанії через погані продажі відшльопали ременем і змусили пити сечу

STYLERКурйози    07.11.2018 - 14:49

Відео: YouTube / NY Daily News

У Китаї в провінції Гуйчжоу менеджери торгової фірми були арештовані після того, як вони нібито змусили співробітників пити сечу через те, що вони не змогли виконати свої завдання. Про це повідомляє Mirror.

Кадри з'явилися в Інтернеті. На ролику, знятому 30 жовтня, також показаний інцидент, в ході якого персонал в офісному конференц-залі шльопають ременем.

Видно, як кілька співробітників беруть стаканчики з жовтою рідиною, імовірно сечею, та п'ють її.

Згідно з повідомленнями, нудотне покарання було влаштовано бізнес-керівникам, чиї співробітники не змогли досягти цільових показників продажів. 

 

Скрін: YouTube / NY Daily News

В даний час троє з менеджерів компанії заарештовано, двох з них затримали на 10 днів.

Зазначається, що поліція продовжує розслідування інциденту.

Раніше повідомлялося, що виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розвінчала міф про користь уринотерапії.

Як ми писали раніше, нещодавно В Китаї покарали 37 тис. чиновників за порушення так званого "кодексу ощадливості".

Нагадаємо, в Китаї з 2013 по 2017 рік покарали близько 1,34 млн чиновників, викритих у корупції.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна

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