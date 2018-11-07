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В Китае работников компании за плохие продажи отшлепали ремнем и заставили пить мочу

STYLERКурьезы    07.11.2018 - 14:49

Видео: YouTube / NY Daily News

В Китае в провинции Гуйчжоу менеджеры торговой фирмы были арестованы после того, как они якобы заставили сотрудников пить мочу из-за того, что они не смогли выполнить свои задачи. Об этом сообщает Mirror.

Кадры появились в Интернете. На ролике, снятом 30 октября, также показан инцидент, в ходе которого персонал в офисном конференц-зале шлепают ремнем.

Видно, как несколько сотрудников берут стаканчики с желтой жидкостью, предположительно мочей, и пьют ее.

Согласно сообщениям, тошнотворное наказание было устроено бизнес-руководителям, чьи сотрудники не смогли добиться целевых показателей продаж.

 

Скрин: YouTube / NY Daily News

В настоящее время трое из менеджеров компании арестованы, двоих из них задержали на 10 дней.

Отмечается, что полиция продолжает расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун развенчала миф о пользе уринотерапии

Как мы писали ранее, недавно В Китае наказали 37 тыс. чиновников за нарушение так называемого "кодекса бережливости". 

Напомним, в Китае с 2013 по 2017 год наказали около 1,34 млн чиновников, уличенных в коррупции

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина

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