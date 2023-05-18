Киевлянин отсудил у жены "грудь" после развода: что известно

Детали курьеза

В 2016 году женщине сделали операцию по эндопротезированию молочных желез (пластическая операция, направленная на увеличение молочных желез с помощью имплантатов).

В то время такая услуга стоила 6000 евро. Молочные железы женщины разделить невозможно, однако на них тратились деньги из семейного бюджета.

Статьей 183 Гражданского кодекса Украины предусмотрено, что неделимой является вещь, которую нельзя разделить без потери ее целевого назначения.

В статье 364 ГК Украины также указано, что если выделение доли из общего имущества не допускается по закону или невозможно, совладелец, желающий выдела, имеет право на получение от других совладельцев денежной или иной материальной компенсации стоимости его доли.

Поскольку молочные железы женщины являются неделимыми, согласно решению суда на нее тратились средства из совместно семейного бюджета. В соответствии с этим, мужчина имеет право получить возмещение половины стоимости суммы за операцию, то есть 93 974,10 грн (эквивалентно 3000 евро).

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