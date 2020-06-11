ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Монгол? Як виглядав московський цар Іван Грозний насправді

STYLERКурйози    11.06.2020 - 16:02
Монгол? Як виглядав московський цар Іван Грозний насправді
Іван Грозний, портрет (фото: interesnyefakty org)

Після реконструкції обличчя Івана Грозного з'ясували, як він виглядав насправді

Московський цар Іван IV Васильович, прозваний Грозним, виявився азіатом. Принаймні, до такого висновку прийшли користувачі мережі Facebook.

Так, в пабліку "Баба і кіт" з'явився знімок з реконструкцією обличчя царя-тирана. Де по черепу відтворили нібито Івана Грозного. Користувачі мережі досхочу посміялися над подібним жартом, але дехто сказав, що це надто явний фейк.

Монгол? Як виглядав московський цар Іван Грозний насправді

"Реконструкція" обличчя Івана Грозного (фото: facebook.com/Баба і кіт)

Іван Грозний був великим князем московським, що правив з 1547 по 1584 рік. І хоча він вважається нащадком Рюриковичів, в його крові все ж тече азіатська кров. Матір'ю Грозного була Олена Глинська. По чоловічій лінії вона була онукою Мансур-Кията - старшого сина золотоординського намісника Мамая і дочки хана Золотої Орди Бильзебека. Тоді шлюби були одним зі способів налагодити дипломатичні зв'язки.

З усім тим, в мережі добряче посміялися, порівнюючи азіатські риси цього Івана Грозного з виглядом обколотого ботоксом президента РФ Путіна, якого теж нерідко називають "монголом".

  • "Які ще докази потрібні, "брати..."!
  • От вам i вiдповiдь на те хто ви, тому не примазуйтесь, нiчого у вас не вийде;
  • Факти річ вперта;
  • Не впевнений в адекватності реконструкції, але Іван був на третину Чингізід, так що дуже ймовірно;
  • А шо вже і тоді як Путіна, ботоксом обколювали?
  • Нащадки орди.московський улус;
  • Трошки ботоксу і буде пуйло;
  • Если глаз уский значит русский;
  • Нагуглити реконструйоване зображення Грозного дуже легко. Певні монголоїдні риси в реальної реконструкції простежуються, але аж ніяк не такі як на цьому фейку;
  • На танкістів ДНРівських схожий. Брати славянє, хулі!?" - пишуть коментатори.

За деякими даними, ця реконструкція є зображенням аварського воїна, який жив у часи Аварського каганату, держави, що існувала з 562 по 823 рік на величезній території - від сучасної Німеччини до України.

Вікіпедія каже, що Іван Грозний виглядав приблизно так.

Монгол? Як виглядав московський цар Іван Грозний насправді

Реконструкція зовнішнього вигляду Івана IV по черепу, виконана антропологом Михайлом Герасимовим в середині ХХ століття (фото: wikipedia.org)

Раніше ми писали, що у Криму провал курортного сезону показали на фото, на них бруд, сморід і розруха.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України курьезыИван Грозный
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся