Монгол? Як виглядав московський цар Іван Грозний насправді

Після реконструкції обличчя Івана Грозного з'ясували, як він виглядав насправді
Московський цар Іван IV Васильович, прозваний Грозним, виявився азіатом. Принаймні, до такого висновку прийшли користувачі мережі Facebook.
Так, в пабліку "Баба і кіт" з'явився знімок з реконструкцією обличчя царя-тирана. Де по черепу відтворили нібито Івана Грозного. Користувачі мережі досхочу посміялися над подібним жартом, але дехто сказав, що це надто явний фейк.
"Реконструкція" обличчя Івана Грозного (фото: facebook.com/Баба і кіт)
Іван Грозний був великим князем московським, що правив з 1547 по 1584 рік. І хоча він вважається нащадком Рюриковичів, в його крові все ж тече азіатська кров. Матір'ю Грозного була Олена Глинська. По чоловічій лінії вона була онукою Мансур-Кията - старшого сина золотоординського намісника Мамая і дочки хана Золотої Орди Бильзебека. Тоді шлюби були одним зі способів налагодити дипломатичні зв'язки.
З усім тим, в мережі добряче посміялися, порівнюючи азіатські риси цього Івана Грозного з виглядом обколотого ботоксом президента РФ Путіна, якого теж нерідко називають "монголом".
За деякими даними, ця реконструкція є зображенням аварського воїна, який жив у часи Аварського каганату, держави, що існувала з 562 по 823 рік на величезній території - від сучасної Німеччини до України.
Вікіпедія каже, що Іван Грозний виглядав приблизно так.
Реконструкція зовнішнього вигляду Івана IV по черепу, виконана антропологом Михайлом Герасимовим в середині ХХ століття (фото: wikipedia.org)
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Автор: Светлана Мащенко