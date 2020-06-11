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Монгол? Как выглядел московский царь Иван Грозный на самом деле

STYLERКурьезы    11.06.2020 - 16:02
Монгол? Как выглядел московский царь Иван Грозный на самом деле
Иван Грозный, портрет (фото: interesnyefakty org)

После реконструкции лица Ивана Грозного выяснили, как он выглядел на самом деле

Московский царь Иван IV Васильевич, прозванный Грозным, оказался азиатом. По крайней мере, к такому выводу пришли пользователи сети Facebook.

Так, в паблике "Баба і кіт" появился снимок с реконструкцией лица царя-тирана. Где по черепу воссоздали якобы Ивана Грозного. Пользователи сети вдоволь посмеялись подобной шуткой, но кое-кто сказал, что это чересчур и явный фейк.

Монгол? Как выглядел московский царь Иван Грозный на самом деле

"Реконструкция" лица Ивана Грозного (фото: facebook.com/Баба і кіт)

Иван Грозный был великим князем московским, правившим с 1547 по 1584 год. И хотя он считается потомком Рюриковичей, в его крови все же течет азиатская кровь. Матерью Грозного была Елена Глинская. По мужской линии она была внучкой Мансур-Кията - старшего сына золотоордынского наместника Мамая и дочери хана Золотой Орды Бильзебека. Тогда браки - были одним из способов наладить дипломатические связи.

Тем не менее, в сети изрядно посмеялись, сравнивая азиатские черты этого Ивана Грозного с видом обколотого ботоксом президента РФ Путина, которого тоже нередко прозывают "монголом".

  • "Якi ще докази потрiбнi, "брати..."!
  • От вам i вiдповiдь на те хто ви, тому не примазуйтесь, нiчого у вас не вийде;
  • Факти рiч вперта;
  • Не уверен в адекватности реконструкции, но Иван был на треть Чингизид, так что весьма вероятно;
  • А шо уже и тогда как Путина, ботоксом обкалывали?
  • Нащадки орди - московський улус;
  • Трошки ботоксу і буде пуйло;
  • Если глаз уский значит русский;
  • Нагуглити реконструйоване зображення Грозного дуже легко. Певні монголоїдні риси в реальної реконструкції простежуються, але аж ніяк не такі як на цьому фейку;
  • На танкістів ДНРівських схожий. Брати славянє, хулі!?" - пишут комментаторы.

По некоторым данным, эта реконструкция является изображением аварского воина, который жил во времена Аварского каганата, государства, существовавшего с 562 по 823 год на огромной территории - от современной Германии до Украины.

Википедия же говорит, что Иван Грозный выглядел примерно вот так.

Монгол? Как выглядел московский царь Иван Грозный на самом деле

Реконструкция внешнего вида Ивана IV по черепу, выполненная антропологом Михаилом Герасимовым в средине ХХ века (фото: wikipedia.org)

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины курьезыИван Грозный
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