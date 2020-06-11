Монгол? Як виглядав московський цар Іван Грозний насправді

Московський цар Іван IV Васильович, прозваний Грозним, виявився азіатом. Принаймні, до такого висновку прийшли користувачі мережі Facebook.

Так, в пабліку "Баба і кіт" з'явився знімок з реконструкцією обличчя царя-тирана. Де по черепу відтворили нібито Івана Грозного. Користувачі мережі досхочу посміялися над подібним жартом, але дехто сказав, що це надто явний фейк.

"Реконструкція" обличчя Івана Грозного (фото: facebook.com/Баба і кіт)

Іван Грозний був великим князем московським, що правив з 1547 по 1584 рік. І хоча він вважається нащадком Рюриковичів, в його крові все ж тече азіатська кров. Матір'ю Грозного була Олена Глинська. По чоловічій лінії вона була онукою Мансур-Кията - старшого сина золотоординського намісника Мамая і дочки хана Золотої Орди Бильзебека. Тоді шлюби були одним зі способів налагодити дипломатичні зв'язки.

З усім тим, в мережі добряче посміялися, порівнюючи азіатські риси цього Івана Грозного з виглядом обколотого ботоксом президента РФ Путіна, якого теж нерідко називають "монголом".

"Які ще докази потрібні, "брати..."!

От вам i вiдповiдь на те хто ви, тому не примазуйтесь, нiчого у вас не вийде;

Факти річ вперта;

Не впевнений в адекватності реконструкції, але Іван був на третину Чингізід, так що дуже ймовірно;

А шо вже і тоді як Путіна, ботоксом обколювали?

Нащадки орди.московський улус;

Трошки ботоксу і буде пуйло;

Если глаз уский значит русский;

Нагуглити реконструйоване зображення Грозного дуже легко. Певні монголоїдні риси в реальної реконструкції простежуються, але аж ніяк не такі як на цьому фейку;

На танкістів ДНРівських схожий. Брати славянє, хулі!?" - пишуть коментатори.

За деякими даними, ця реконструкція є зображенням аварського воїна, який жив у часи Аварського каганату, держави, що існувала з 562 по 823 рік на величезній території - від сучасної Німеччини до України.

Вікіпедія каже, що Іван Грозний виглядав приблизно так.

Реконструкція зовнішнього вигляду Івана IV по черепу, виконана антропологом Михайлом Герасимовим в середині ХХ століття (фото: wikipedia.org)

Раніше ми писали, що у Криму провал курортного сезону показали на фото, на них бруд, сморід і розруха.