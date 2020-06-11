Монгол? Как выглядел московский царь Иван Грозный на самом деле

Московский царь Иван IV Васильевич, прозванный Грозным, оказался азиатом. По крайней мере, к такому выводу пришли пользователи сети Facebook.

Так, в паблике "Баба і кіт" появился снимок с реконструкцией лица царя-тирана. Где по черепу воссоздали якобы Ивана Грозного. Пользователи сети вдоволь посмеялись подобной шуткой, но кое-кто сказал, что это чересчур и явный фейк.

"Реконструкция" лица Ивана Грозного (фото: facebook.com/Баба і кіт)

Иван Грозный был великим князем московским, правившим с 1547 по 1584 год. И хотя он считается потомком Рюриковичей, в его крови все же течет азиатская кровь. Матерью Грозного была Елена Глинская. По мужской линии она была внучкой Мансур-Кията - старшего сына золотоордынского наместника Мамая и дочери хана Золотой Орды Бильзебека. Тогда браки - были одним из способов наладить дипломатические связи.

Тем не менее, в сети изрядно посмеялись, сравнивая азиатские черты этого Ивана Грозного с видом обколотого ботоксом президента РФ Путина, которого тоже нередко прозывают "монголом".

"Якi ще докази потрiбнi, "брати..."!

От вам i вiдповiдь на те хто ви, тому не примазуйтесь, нiчого у вас не вийде;

Факти рiч вперта;

Не уверен в адекватности реконструкции, но Иван был на треть Чингизид, так что весьма вероятно;

А шо уже и тогда как Путина, ботоксом обкалывали?

Нащадки орди - московський улус;

Трошки ботоксу і буде пуйло;

Если глаз уский значит русский;

Нагуглити реконструйоване зображення Грозного дуже легко. Певні монголоїдні риси в реальної реконструкції простежуються, але аж ніяк не такі як на цьому фейку;

На танкістів ДНРівських схожий. Брати славянє, хулі!?" - пишут комментаторы.

По некоторым данным, эта реконструкция является изображением аварского воина, который жил во времена Аварского каганата, государства, существовавшего с 562 по 823 год на огромной территории - от современной Германии до Украины.

Википедия же говорит, что Иван Грозный выглядел примерно вот так.

Реконструкция внешнего вида Ивана IV по черепу, выполненная антропологом Михаилом Герасимовым в средине ХХ века (фото: wikipedia.org)

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