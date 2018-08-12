"Мой папа Сирию бомбит, мой в Украине убивает": в мережі гостро висміяли дітей "патріотів" Росії

STYLER Курйози 12.08.2018 - 10:25
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Дітей з РФ, яких батьки наряджають у військову форму, висміяли у віршах

У мережі гостро висміяли російських дітей, яких батьки-"патріоти" наряджають у військову форму.

Вірш, в якому йдеться про школярів, готових покласти життя за президента РФ Володимира Путіна, написав поет і музикант Борис Яковлєв.

Мой папа Сирию бомбит, 
Мой в Украине убивает, 
Мой, чтобы погасить кредит
В тюрьме невинных истязает. 

За это прадед воевал,
За это пал в бою под Псковом, 
Чтобы в России стар и мал
Рабами страха стали снова.

Я тоже скоро подрасту
И встану в строй - затвор на взводе.
И по приказу в бой пойду
За царство дедушки Володи.

&quot;Мой папа Сирию бомбит, мой в Украине убивает&quot;: в мережі гостро висміяли дітей &quot;патріотів&quot; Росії

Скріншот поста (vk.com)

У мережі цих дітей-"військових" вже називають "черговим втраченим поколінням".

"Росіяни створили все ось це - сталінізм, НКВД, і сумують за цим всім. Хочуть повторити", - коментують пост користувачі мережі.

&quot;Мой папа Сирию бомбит, мой в Украине убивает&quot;: в мережі гостро висміяли дітей &quot;патріотів&quot; Росії

Скріншот коментарів (twitter.com/Vitauskas_A)

Нагадаємо, що раніше учнів волгоградської школи змусили співати пропагандистську пісню про Путіна. До цього "мракобісся" приєдналася і депутат російської Держдуми Ганна Кувичко. Школярі разом з політиком записали музичний відеокліп "патріотичного" виховання юного покоління росіян.

Відео: РБК-Україна

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Теги:  діти,  россияне