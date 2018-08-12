"Мой папа Сирию бомбит, мой в Украине убивает": в мережі гостро висміяли дітей "патріотів" Росії

Дітей з РФ, яких батьки наряджають у військову форму, висміяли у віршах
У мережі гостро висміяли російських дітей, яких батьки-"патріоти" наряджають у військову форму.
Вірш, в якому йдеться про школярів, готових покласти життя за президента РФ Володимира Путіна, написав поет і музикант Борис Яковлєв.
Мой папа Сирию бомбит,
Мой в Украине убивает,
Мой, чтобы погасить кредит
В тюрьме невинных истязает.
За это прадед воевал,
За это пал в бою под Псковом,
Чтобы в России стар и мал
Рабами страха стали снова.
Я тоже скоро подрасту
И встану в строй - затвор на взводе.
И по приказу в бой пойду
За царство дедушки Володи.
Скріншот поста (vk.com)
У мережі цих дітей-"військових" вже називають "черговим втраченим поколінням".
"Росіяни створили все ось це - сталінізм, НКВД, і сумують за цим всім. Хочуть повторити", - коментують пост користувачі мережі.
Скріншот коментарів (twitter.com/Vitauskas_A)
Нагадаємо, що раніше учнів волгоградської школи змусили співати пропагандистську пісню про Путіна. До цього "мракобісся" приєдналася і депутат російської Держдуми Ганна Кувичко. Школярі разом з політиком записали музичний відеокліп "патріотичного" виховання юного покоління росіян.
Відео: РБК-Україна