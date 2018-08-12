"Мой папа Сирию бомбит, мой в Украине убивает": в сети остро высмеяли детей "патриотов" России

Детей из РФ, которых родители наряжают в военную форму, высмеяли в стихах
В сети остро высмеяли российских детей, которых их родители-"патриоты" наряжают в военную форму.
Стих, в котором говорится о школьниках, готовых покласть жизни за президента РФ Владимира Путина, написал поэт и музыкант Борис Яковлев.
Мой папа Сирию бомбит,
Мой в Украине убивает,
Мой, чтобы погасить кредит
В тюрьме невинных истязает.
За это прадед воевал,
За это пал в бою под Псковом,
Чтобы в России стар и мал
Рабами страха стали снова.
Я тоже скоро подрасту
И встану в строй - затвор на взводе.
И по приказу в бой пойду
За царство дедушки Володи.
Скриншот поста (vk.com)
В сети этих детей-"военных" уже называют "очередным потерянным поколением".
"Россияне создали все вот это - сталинизм, НКВД, и скучают за этим всем. Хотят повторить", - комментируют пост пользователи сети.
Скриншот комментариев (twitter.com/Vitauskas_A)
Напомним, что ранее учеников волгоградской школы заставили петь пропагандистскую песню о Путине. К этому "мракобесию" присоединилась и депутат российской Госдумы Анна Кувычко. Школьники вместе с политиком записали музыкальный видеоклип для "патриотического" воспитания юного поколения россиян.
Видео: РБК-Украина