"Мой папа Сирию бомбит, мой в Украине убивает": в сети остро высмеяли детей "патриотов" России

STYLER Курьезы 12.08.2018 - 10:25
Иллюстративное фото Иллюстративное фото

Детей из РФ, которых родители наряжают в военную форму, высмеяли в стихах

В сети остро высмеяли российских детей, которых их родители-"патриоты" наряжают в военную форму.

Стих, в котором говорится о школьниках, готовых покласть жизни за президента РФ Владимира Путина, написал поэт и музыкант Борис Яковлев.

Мой папа Сирию бомбит, 
Мой в Украине убивает, 
Мой, чтобы погасить кредит
В тюрьме невинных истязает. 

За это прадед воевал,
За это пал в бою под Псковом, 
Чтобы в России стар и мал
Рабами страха стали снова.

Я тоже скоро подрасту
И встану в строй - затвор на взводе.
И по приказу в бой пойду
За царство дедушки Володи.

&quot;Мой папа Сирию бомбит, мой в Украине убивает&quot;: в сети остро высмеяли детей &quot;патриотов&quot; России

Скриншот поста (vk.com)

В сети этих детей-"военных" уже называют "очередным потерянным поколением". 

"Россияне создали все вот это - сталинизм, НКВД, и скучают за этим всем. Хотят повторить", - комментируют пост пользователи сети.

&quot;Мой папа Сирию бомбит, мой в Украине убивает&quot;: в сети остро высмеяли детей &quot;патриотов&quot; России

Скриншот комментариев (twitter.com/Vitauskas_A)

Напомним, что ранее учеников волгоградской школы заставили петь пропагандистскую песню о Путине. К этому "мракобесию" присоединилась и депутат российской Госдумы Анна Кувычко. Школьники вместе с политиком записали музыкальный видеоклип для "патриотического" воспитания юного поколения россиян.

Видео: РБК-Украина

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