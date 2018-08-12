"Мой папа Сирию бомбит, мой в Украине убивает": в сети остро высмеяли детей "патриотов" России

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Детей из РФ, которых родители наряжают в военную форму, высмеяли в стихах

В сети остро высмеяли российских детей, которых их родители-"патриоты" наряжают в военную форму.

Стих, в котором говорится о школьниках, готовых покласть жизни за президента РФ Владимира Путина, написал поэт и музыкант Борис Яковлев.

Мой папа Сирию бомбит,

Мой в Украине убивает,

Мой, чтобы погасить кредит

В тюрьме невинных истязает.



За это прадед воевал,

За это пал в бою под Псковом,

Чтобы в России стар и мал

Рабами страха стали снова.



Я тоже скоро подрасту

И встану в строй - затвор на взводе.

И по приказу в бой пойду

За царство дедушки Володи.

Скриншот поста (vk.com)

В сети этих детей-"военных" уже называют "очередным потерянным поколением".

"Россияне создали все вот это - сталинизм, НКВД, и скучают за этим всем. Хотят повторить", - комментируют пост пользователи сети.

Скриншот комментариев (twitter.com/Vitauskas_A)

Напомним, что ранее учеников волгоградской школы заставили петь пропагандистскую песню о Путине. К этому "мракобесию" присоединилась и депутат российской Госдумы Анна Кувычко. Школьники вместе с политиком записали музыкальный видеоклип для "патриотического" воспитания юного поколения россиян.

Видео: РБК-Украина