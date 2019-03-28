Намалюйте веселеньке: у Кривому Розі зупинку "прикрасили" могильними плитами (фото)

Фото: колаж РБК-Україна

Під Дніпром на зупинці замість тротуару використовували надгробні мармурові плити

У Кривому Розі замість тротуару на громадській зупинці для 209 маршруту встановили могильні плити. Така "прикраса" з'явилася на вулиці Уфімській. Про незвичайний підхід до питання благоустрою розповіла місцева мешканка Олена Олександрова, яка також опублікувала у Facebook відповідні фото.

Як видно на кадрах, бракованими мармуровими плитами закрили розбиту дорогу - їх використовували для вимощення.

На них немає жодних написів та імен.

"Якщо вам здається, що нічого примітного, уважно придивіться! Якийсь умілець, або не знаю хто, виклав з нагробних плит!" - йдеться в публікації.

Фото: facebook.com/elena.aleksandrovna

У коментарях до повідомлення користувачі мережі жваво відреагували на таке "ноу-хау" і вкрай негативно відгукнулися щодо моторошного дорожнього покриття:

"Так я там стояла і бачила, мене аж пересмикнуло";

"Жах";

"А встановлював ці плити, вірніше керував цим, господар офісу, в будинку навпроти цієї зупинки";

"Жесть";

"Так, і не бентежить, що це нагробні плити, нехай навіть і браковані?! Так давайте всі вулиці викладемо такими плитами";

"Намалювати на них що-небудь веселеньке і ніхто не помітить. Пропоную це зробити тим, кого це лякає";

Користувач мережі Антон Цвєтков став пояснювати обуреним городянам, що в цьому нібито немає нічого антиморального, і взагалі люди повинні бути вдячні за таку роботу:

"Це браковані мармурові плити. Швидше за все без імен? У чому власне біда? Хто може краще, дешевше і швидше - прошу до реалізації проекту".

Також він досить емоційно додав:

"Люди, вам зробили хоч щось... Грошей не просили, ви ще й не задоволені. Так на*рати з чого виклали. Ви ж тепер не в бруді стоїте! Хоча б 1 людина просто "дякую" сказала"...

Як повідомлялося раніше, в Одеській області могильна плита впала на трирічну дівчинку, в результаті чого дитина від отриманих травм помер.

Також ми писали про те, що в Одесі група з шести чоловік влаштувала тир-стрільбище на кладовищі.

Нагадаємо, нещодавно в Черкасах розгорівся скандал після робіт комунальників на місцевому "єврейському" кладовищі, які вже встигли назвати "державним вандалізмом".