Намалюйте веселеньке: у Кривому Розі зупинку "прикрасили" могильними плитами (фото)

Під Дніпром на зупинці замість тротуару використовували надгробні мармурові плити
У Кривому Розі замість тротуару на громадській зупинці для 209 маршруту встановили могильні плити. Така "прикраса" з'явилася на вулиці Уфімській. Про незвичайний підхід до питання благоустрою розповіла місцева мешканка Олена Олександрова, яка також опублікувала у Facebook відповідні фото.
Як видно на кадрах, бракованими мармуровими плитами закрили розбиту дорогу - їх використовували для вимощення.
На них немає жодних написів та імен.
"Якщо вам здається, що нічого примітного, уважно придивіться! Якийсь умілець, або не знаю хто, виклав з нагробних плит!" - йдеться в публікації.
Фото: facebook.com/elena.aleksandrovna
У коментарях до повідомлення користувачі мережі жваво відреагували на таке "ноу-хау" і вкрай негативно відгукнулися щодо моторошного дорожнього покриття:
Користувач мережі Антон Цвєтков став пояснювати обуреним городянам, що в цьому нібито немає нічого антиморального, і взагалі люди повинні бути вдячні за таку роботу:
Також він досить емоційно додав:
Як повідомлялося раніше, в Одеській області могильна плита впала на трирічну дівчинку, в результаті чого дитина від отриманих травм помер.
Також ми писали про те, що в Одесі група з шести чоловік влаштувала тир-стрільбище на кладовищі.
Нагадаємо, нещодавно в Черкасах розгорівся скандал після робіт комунальників на місцевому "єврейському" кладовищі, які вже встигли назвати "державним вандалізмом".