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Нарисуйте веселенькое: в Кривом Роге остановку "украсили" могильными плитами (фото)

STYLERКурьезы    28.03.2019 - 20:41
Нарисуйте веселенькое: в Кривом Роге остановку "украсили" могильными плитами (фото)
Фото: коллаж РБК-Украина

Под Днепром на остановке вместо тротуара использовали надгробные мраморные плиты

В Кривом Роге вместо тротуара на общественной остановке для 209 маршрута установили могильные плиты. Такое "украшение" появилось на улице Уфимской. О необычном подходе к вопросу благоустройства рассказала местная жительница Алена Александрова, которая также опубликовала в Facebook соответствующие фото. 

Как видно на кадрах, бракованными мраморными плитами закрыли разбитую дорогу - их использовали для отмостки.

На них нет никаких надписей и имен. 

"Если вам кажется, что ничего примечательного, внимательно присмотритесь! Какой то умелец, или не знаю кто, выложил из нагробных плит!" - говорится в публикации.

 

Фото: facebook.com/elena.aleksandrovna

В комментариях к сообщению пользователи сети живо отреагировали на такое "ноу-хау" и крайне негативно отозвались о жутком дорожном покрытии: 

  • "Да я там стояла и видела, меня аж передернуло";
  • "Ужас";
  • "А выкладывал эти плиты, вернее руководил этим, хозяин офиса, в доме напротив этой остановки";
  • "Жесть";
  • "Да, и не смущает, что это нагробные плиты, пусть даже и бракованные?! Так давайте все улицы выложим такими плитами";
  • "Нарисовать на них что-нибудь веселенькое и никто не заметит. Предлагаю это сделать тем, кого это пугает";

Пользователь сети Антон Цветков принялся объяснять возмущенным горожанам, что в этом якобы нет ничего антиморального, и вообще люди должны быть благодарны за такую работу: 

  • "Это бракованные мраморные плиты. Скорее всего без имен? В чем собственно беда? Кто может лучше, дешевле и быстрее - прошу к реализации проекта".

Также он довольно эмоционально добавил:

  • "Люди, вам сделали хоть что-то... Денег не просили, вы еще и не довольны. Да на*рать из чего выложили. Вы же теперь не в грязи стоите! Хотя бы 1 человек просто "спасибо" сказал"...

Как сообщалось ранее, в Одесской области могильная плита упала на трехлетнюю девочку, в результате чего ребенок от полученных травм скончался. 

Также мы писали о том, что в Одессе группа из шести человек устроила тир-стрельбище на кладбище

Напомним, недавно в Черкассах разгорелся скандал после работ коммунальщиков на местном "еврейском" кладбище, которые уже успели назвать "государственным вандализмом". 

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