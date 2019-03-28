Нарисуйте веселенькое: в Кривом Роге остановку "украсили" могильными плитами (фото)

Под Днепром на остановке вместо тротуара использовали надгробные мраморные плиты
В Кривом Роге вместо тротуара на общественной остановке для 209 маршрута установили могильные плиты. Такое "украшение" появилось на улице Уфимской. О необычном подходе к вопросу благоустройства рассказала местная жительница Алена Александрова, которая также опубликовала в Facebook соответствующие фото.
Как видно на кадрах, бракованными мраморными плитами закрыли разбитую дорогу - их использовали для отмостки.
На них нет никаких надписей и имен.
"Если вам кажется, что ничего примечательного, внимательно присмотритесь! Какой то умелец, или не знаю кто, выложил из нагробных плит!" - говорится в публикации.
Фото: facebook.com/elena.aleksandrovna
В комментариях к сообщению пользователи сети живо отреагировали на такое "ноу-хау" и крайне негативно отозвались о жутком дорожном покрытии:
Пользователь сети Антон Цветков принялся объяснять возмущенным горожанам, что в этом якобы нет ничего антиморального, и вообще люди должны быть благодарны за такую работу:
Также он довольно эмоционально добавил:
Как сообщалось ранее, в Одесской области могильная плита упала на трехлетнюю девочку, в результате чего ребенок от полученных травм скончался.
Также мы писали о том, что в Одессе группа из шести человек устроила тир-стрельбище на кладбище.
Напомним, недавно в Черкассах разгорелся скандал после работ коммунальщиков на местном "еврейском" кладбище, которые уже успели назвать "государственным вандализмом".