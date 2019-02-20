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Коммунальщики поработали: в Черкассах еврейское кладбище превратилось в руины (фото)

STYLERЖизнь    20.02.2019 - 17:41
Коммунальщики поработали: в Черкассах еврейское кладбище превратилось в руины (фото)
Фото: коллаж РБК-Украина

Коммунальщики заверили, что вскоре приведут все в идеальный порядок

В Черкассах разгорелся скандал после работ коммунальщиков на местном "еврейском" кладбище, которые уже успели назвать "государственным вандализмом". Дело в том, что после убоки это место превратилось в руины - повсюду валяются срубленные деревья, много изуродованных и поврежденных надгробий, погнутые ограждения. Соответствующие фото опубликовал на своей странице в Facebook местный житель Дмитрий Шакин.

Кладбище расположено в исторической части города между бульваром Шевченко и улицей Можайского, возле набережной и парка.

Мужчина предположил, что на этот участок земли могли "положить глаз" бизнесмены или "провластные дельцы" без никаких моральных норм.

 

Фото с Facebook-страницы Дмитрия Шакина

На этом кладбище находится захоронение жертв НКВД 1937 - 1938 годов. 

Отметим, что летом 2018-го местное телевидение уже сообщало о том, на развалившихся могилах были видны следы вандализма, а ограждение украли на металлолом. Само же "еврейское" кладбище приходит в упадок и зарастает бурьяном, его благоустройством никто не занимается.

Видео: YouTube / Телеканал АНТЕНА

После публикации фотографий и видео с нынешней "уборки" на кладбище пользователи сети живо отреагировали на разруху и ситуация получила широкую огласку.

Как рассказал руководитель еврейской общины Черкасс Давид Летичевский в комментарии местному изданию "Прочерк", деревья спилили по заказу КП "Комбинат коммунальных предприятий" и сейчас их вывозят. Также он напомнил, что несколько лет назад эти коммунальщики уже убирали на кладбище деревья, но тогда работы были проведены аккуратно.

"Почему в этот раз получилось так, как получилось - непонятно. Между прочим, непонятное и еще одно - куда делись пять секций забора, который ограждал кладбище от тротуара со стороны бульвара Шевченко?" - добавил Летичевский. 

Сами же коммунальщики заверили, что приводили кладбище к весне в порядок, передает vikka.ua.

 

Фото с Facebook-страницы Дмитрия Шакина

Начальник отдела экологии и рационального природопользования департамента ЖКК Черкасского горсовета Владимир Гусаченко заявил, что памятники на этом кладбище были разрушены раньше. По его словам, фотографии, которые всколыхнули городан, были сделаны некорректно.

Чиновник подчеркнул, что ни один памятник деревом не поврежден.

"Единственное дерево немного пригнуло оградку, за несколько недель мы выровняем ее. Наша команда берет на кладбище к весне: вывозит мусор, ветки. Через несколько дней будет идеальный порядок. А памятники такие и стояли, ведь им уже больше 100 лет", - сказал он.

Специалист по еврейской генеалогии Надежда Липес на своей странице в Facebook написала, что судьбой еврейской памяти украинцы занимаются больше, чем сами евреи. Сейчас жители Черкасс уже пытаются что-то починить на кладбище.
 Коммунальщики поработали: в Черкассах еврейское кладбище превратилось в руины (фото)

Скрин: facebook.com/nadia.lipes

Как сообщалось ранее, летом 2018 года в Черкассах на могиле бойца АТО Андрея Терещенко, который скончался, защищая Донецкий аэропорт 2 декабря 2014 года, неизвестные вандалы сожгли флаг Украины.

Также мы писали о том, что в Винницкой области в Немирове двое мужчин в поисках золотых драгоценностей выкапывали на кладбище человеческие останки, складывали их в мешки и планировали вывезти домой, чтобы там тщательно перебрать. 

Напомним, что в Киеве на трех главных кладбищах планируют установить систему камер видеонаблюдения. Это позволит фиксировать акты вандализма и предотвращать их.

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