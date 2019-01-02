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Кресты ломать больше не будут: на киевских кладбищах установят видеонаблюдение

STYLERЖизнь    02.01.2019 - 17:20
Кресты ломать больше не будут: на киевских кладбищах установят видеонаблюдение
Коллаж РБК-Украина

Такие меры необходимы для защиты от вандалов

В Киеве на трех главных кладбищах планируют установить систему камер видеонаблюдения. Это позволит фиксировать акты вандализма и предотвращать их. Об этом в комментарии "44.ua" сообщил директор ритуальной службы при КГГА Александр Голубь.

Чиновник уточнил, что камеры установят на Байковом, Лесном и Городском (так называемые "Берковцы" - Ред.) кладбищах.

Голубь отметил, что ритуальная служба ежегодно обращается в соответствующие органы о выделении средств из городского бюджета для установки камер. Однако деньги пообещали выделить только в этом году.

Кресты ломать больше не будут: на киевских кладбищах установят видеонаблюдение

Байковое кладбище (фото: instagram.com)

Отсутствие камер, по словам чиновника, является причиной увеличения случаев вандализма на данных территориях. Чаще всего подобное случается именно на указанных выше местах захоронения.

Директор Ритуальной службы, отмечает, что вандалы обычно повреждают надмогильные сооружения, чтобы похитить элементы цветных металлов.

Напомним, недавно под Харьковом неизвестные подожгли кладбище.

Ранее мы сообщали о том, что в Киевсовете планируют отремонтировать крематорий.

Также мы публиковали новость о том, что в Киеве ввели запрет на обрезку деревьев.

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