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Хрести більше не ламатимуть: на київських кладовищах встановлять відеоспостереження

STYLERЖиття    02.01.2019 - 17:20
Хрести більше не ламатимуть: на київських кладовищах встановлять відеоспостереження
Колаж РБК-Україна

Такі заходи необхідні для захисту від вандалів

У Києві на трьох головних цвинтарях планують встановити систему камер відеоспостереження. Це дозволить фіксувати акти вандалізму та запобігати їм. Про це в коментарі "44.ua" повідомив директор ритуальної служби при КМДА Олександр Голуб.

Чиновник уточнив, що камери встановлять на Байковому, Лісовому та Міському (так звані "Берковці" - Ред.) цвинтарях.

Голуб зазначив, що ритуальна служба щорічно звертається у відповідні органи про виділення коштів з міського бюджету для встановлення камер. Однак гроші пообіцяли виділити тільки цього року.

Хрести більше не ламатимуть: на київських кладовищах встановлять відеоспостереження

Байкове кладовище (фото: instagram.com)

Відсутність камер, за словами чиновника, є причиною збільшення випадків вандалізму на даних територіях. Найчастіше подібне трапляється саме на вказаних вище місцях захоронення.

Директор Ритуальної служби, зазначає, що вандали зазвичай пошкоджують надмогильні споруди, щоб викрасти елементи кольорових металів.

Нагадаємо, нещодавно під Харковом невідомі підпалили кладовище.

Раніше ми повідомляли про те, що в Київраді планируют відремонтувати крематорій.

Також ми публіковали новину про те, що в Києві ввели заборону на обрізання дерев.

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