Більше ніяких голих стовбурів: у Києві ввели заборону на обрізання дерев

Колаж РБК-Україна

Тепер обрізати будуть тільки аварійні та пошкоджені рослини

Київрада ввела дворічний мораторій на обрізку всіх дерев, крім аварійних. Рішення ухвалили на засіданні у четвер, 20 грудня.

За інформацією ресурсу "Соцпортал", таке рішення викликане безконтрольною омолоджувальною обрізкою, так званим "кронуванням". Неякісне кронування здатне знищити 50-100% крони дерева, в результаті чого рослина може загинути.

Илюстративне фото (proarborist.io.ua)

оча кронування проводити не будуть, аварійно небезпечні гілки, омелу все ж продовжуватимуть видаляти. Також мораторій не поширюється на санітарну та формуючу обрізку.

Київрада планує створити робочу групу, до якої увійдуть депутати та експерти з питань озеленення – вони повинні будуть внести зміни в чинні нормативно-правові акти, що регулюють питання зелених насаджень.

Нагадаємо, раніше ми публікували новину про те, що Кличко розповів про розвиток smart-інфраструктури столиці.

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