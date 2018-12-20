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Больше никаких голых стволов: в Киеве ввели запрет на обрезку деревьев

STYLERЖизнь    20.12.2018 - 15:59
Больше никаких голых стволов: в Киеве ввели запрет на обрезку деревьев
Коллаж РБК-Украина

Теперь обрезать будут только аварийные и поврежденные растения

Киевсовет ввел двухлетний мораторий на обрезку всех деревьев, кроме аварийных. Решение приняли на заседании в четверг, 20 декабря.

По информации ресурса "Соцпортал", такое решение вызвано бесконтрольной омолаживающей обрезкой, так называемым "кронированием". Некачественное кронирование способно уничтожить 50-100% кроны дерева, в результате чего растение может погибнуть.

Больше никаких голых стволов: в Киеве ввели запрет на обрезку деревьев

Иллюстративное фото (proarborist.io.ua)

Хотя кронирование проводить и не будут, аварийно опасные ветки, омелу все же продолжать удалять. Также мораторий не распространяется на санитарную и формирующую обрезку.

Киевсовет планирует создать рабочую группу, в которую войдут депутаты и эксперты по вопросам озеленения – они должны будут внести изменения в действующие нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы зеленых насаждений.

Напомним, ранее мы публиковали новость о том, что Кличко рассказал о развитии smart-инфраструктуры столицы.

Также мы писали о том, что Киев подал заявки на участие во влиятельных международных инвестиционных рейтингах в 2019 году.

 

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