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В Київраді планують відремонтувати крематорій

STYLERЖиття    23.12.2018 - 18:57
В Київраді планують відремонтувати крематорій
Київський крематорій (facebook.com)

Будівництво нового крематорію тимчасово відклали

Київський крематорій, розташований на території Байкового кладовища, відремонтують у 2019 році. Про це Facebook повідомив депутат Київради Олександр Пабат.

За його словами, до бюджету міста на наступний рік заклали 22,43 млн грн на капітальний ремонт комплексу столичного крематорію. Така необхідність виникла, враховуючи зростання популярності послуг кремації серед киян. За словами Пабата, за 20 років роботи крематорію популярність сервісу зросла на 50%.

В Київраді планують відремонтувати крематорій

Київський крематорій (facebook.com)

У той же час будівництво нового крематорію на Лівому березі відкладається до прийняття рішення Верховною Радою щодо створення приватних крематоріїв.

Проектування об'єкта припинено, незважаючи на те, що на нього було заплановано 400 тис. грн в 2019 році.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мер Києва Віталій Кличко розповів про розвиток smart-інфраструктури столиці.

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