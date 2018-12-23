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В Киевсовете планируют отремонтировать крематорий

STYLERЖизнь    23.12.2018 - 18:57
В Киевсовете планируют отремонтировать крематорий
Киевский крематорий (facebook.com)

Строительство нового крематория на время отложили

Киевский крематорий, расположенный на територии Байкового кладбища, отремонтируют в 2019 году. Об этом в Facebook сообщил депутат Киевсовета Александр Пабат.

По его словам в бюджет города на следующий год заложили 22,43 млн грн на капитальный ремонт комплекса столичного крематория. Такая необходимость возникла, учитывая рост популярности услуг кремации среди киевлян. По словам Пабата, за 20 лет работы крематория популярность сервиса возросла на 50%.

В Киевсовете планируют отремонтировать крематорий

 

Киевский крематорий (facebook.com)

В то же время строительство нового крематория на Левом берегу откладывается до принятия решения Верховной Рады о создании частных крематориев.

Проектировка объекта приостановлена, несмотря на то, что на нее было запланировано 400 тыс. грн в 2019 году.

Напомним, ранее мы писали о том, что мэр Киева Виталий Кличко рассказал о развитии smart-инфраструктуры столицы.

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