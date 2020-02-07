"Не будь Ткаченко, поважай старших": в соцмережах запустили флешмоб через хамство "слуги народу"

Депутати посперечалися в Раді під час обговорення закону про ринок землі в Україні (колаж: РБК-Україна)

Соцмережі активно обговорюють перепалку нардепів під час прийняття закону про ринок землі

Перепалка з погрозами й нецензурною лайкою між нардепом від "Слуги народу" Максимом Ткаченко і представником фракції "Батьківщина" Олексієм Кучеренко, яка сталася під час розгляду закону про ринок землі 6 лютого, набирає нових обертів.

Нагадаємо, 37-річний Ткаченко підійшов 58-річному Кучеренко, який стояв під трибуною й порадив "качку" "займатися культуризмом", на що "Слуга народу" не стримався і сказав, що "вони знають, чим займатися".

Представник "Батьківщини" осадив "слугу народу", мовляв, він не з ним взагалі розмовляє.

"Ваш час вийшло. Їдьте додому, відпочивайте! Їдьте в санаторій. Їдьте в Трускавець. Відпочивайте", - порадив Ткаченко своєму старшому колезі.

У свою чергу, Ткаченко назвав Кучеренко і його соратника по партії, який залишився за кадром, "малолітніми клоунами".

"А за клоуна ви щас пи**и отримаєте, ви зрозуміли", - пригрозив Олекію Кучеренко депутат від "Слуги народу".

Після цього колеги відвели депутата з фракції "Слуга народу" в бік.

Варто відзначити, що користувачі соцсетелей також не залишилися в стороні від подій, розкритикувавши "Слугу" і навіть запустивши флешмоб #неБудьКакТкаченкоУважайСтарших.

Крім того, в Telegram-каналі Ze Rada розповіли деякі деталі його біографії.

"Максим - колишній директор "Квартал Концерт", продюсер Тіни Кароль, радник голови РНБО і особистий куратор Донбасу від Зеленського (звичайно, через Єрмака). Його в політику привів за ручку особисто Зеленський. Нехай за нього і відповідає. Саме він розставляє кадри в Донецькій і Луганській областях", - написали автора каналу.

Інші користувачі відзначають, що подібний інцидент у парламенті вже має наслідки.

Нагадаємо, у Верховній Раді у четвер, 6 лютого, почалося обговорення одного з найбільш спірних законопроектів за всю історію України - закону про продаж землі.