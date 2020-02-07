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"Не будь Ткаченко, уважай старших": в соцсетях запустили флешмоб из-за хамства "слуги народа"

STYLERКурьезы    07.02.2020 - 18:43
"Не будь Ткаченко, уважай старших": в соцсетях запустили флешмоб из-за хамства "слуги народа"
Депутаты поскандалили в Раде во время обсуждения закона о рынке земли в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Соцсети активно обсуждают перепалку нардепов во время принятие закона о рынке земли

Перепалка с угрозами и нецензурной бранью между нардепом от "Слуги народа" Максимом Ткаченко и представителем фракции "Батькивщина" Алексеем Кучеренко, которая произошла во время рассмотрения закона о рынке земли 6 февраля, набирает новые обороты.

Напомним, 37-летний Ткаченко подошел к стоящему под трибуной 58-летнему Кучеренко, который советовал некому "качку" "заниматься культуризмом", на что "Слуга народа" не сдержался и сказал, что "они знают, чем заниматься".

Представитель "Батькивщины" осадил "слугу народа", мол, он не с ним вообще разговаривает.

"Ваше время вышло. Едьте домой, отдыхайте! Едьте в санаторий. Едьте в Трускавец. Отдыхайте", - посоветовал Ткаченко своему старшему коллеге.

В свою очередь, Ткаченко назвал Кучеренко и его соратника по партии, который остался за кадром, "малолетними клоунами".

"А за клоуна вы щас пи**ы получите, вы поняли", - пригрозил Алексею Кучеренко депутат от "Слуги народа".

После этого коллеги отвели депутата из фракции "Слуга народа" в сторону.

Стоит отметить, что пользователи соцсетелей также не остались в стороне от происходящего, раскритиковав "Слугу" и даже запустив флешмоб #неБудьКакТкаченкоУважайСтарших.

&quot;Не будь Ткаченко, уважай старших&quot;: в соцсетях запустили флешмоб из-за хамства &quot;слуги народа&quot;

Кроме того, в Telegram-канале Ze Rada рассказали о некоторых деталях из его биографии.

"Максим - бывший директор "Квартал Концерт", продюсер Тины Кароль, советник главы РНБО и личный куратор Донбасса от Зеленского (конечно, через Ермака). Его в политику привёл за ручку лично Зеленский. Пусть за него и отвечает. Именно он расставляет кадры в Донецкой и Луганской областях", - написали автора канала.

Другие пользователи отмечают, подобный инцидент в парламенте уже имеет последствия.

&quot;Не будь Ткаченко, уважай старших&quot;: в соцсетях запустили флешмоб из-за хамства &quot;слуги народа&quot;

&quot;Не будь Ткаченко, уважай старших&quot;: в соцсетях запустили флешмоб из-за хамства &quot;слуги народа&quot;

Напомним, в Верховной Раде в четверг, 6 февраля, началось обсуждение одного из самых спорных законопроектов за всю историю Украины - закона о продаже земли.

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Новости Украины КучеренкоРынок землиСлуга народаМаксим Ткаченко
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