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Неприємний конфуз: Тереза Мей не змогла вийти з автомобіля до Меркель

STYLERКурйози    11.12.2018 - 22:55
Неприємний конфуз: Тереза Мей не змогла вийти з автомобіля до Меркель
Колаж РБК-Україна

Охоронці не могли зрозуміти, що сталося і шукали причину блокування дверей

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей потрапила в неприємну ситуацію під час візиту в Берлін для зустрічі з Ангелою Меркель. Відео інциденту опубліковано на сторінці вTwitter телеканалу Sky News.

Тереза Мей вирушила у невелике турне, щоб обговорити угоду про Brexit, яку не підтримують британські депутати. Перша зустріч в рамках турне у неї відбулася з голландським прем'єром Марком Рютте, а після цього вона вирушила в Берлін, щоб зустрітися з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Але зустріч з Меркель почалася з невеликого курйозу. Коли автомобіль Терези Мей під'їхав до офісу канцлера Німеччини, і до автомобіля підійшла співробітниця з парасолькою, двері машини виявилися заблоковані.

Охоронці протягом 15 секунд не могли зрозуміти, чому двері з боку пасажирського сидіння не відкриваються, але потім все-таки знайшли спосіб їх розблокувати. Користувачі соціальної мережі написали жартівливі коментарі щодо даного інциденту і відзначили, що навіть автомобіль Терези Мей знає, що вона хотіла б залишитися в ЄС.

Наступним пунктом турне у прем'єр-міністра Великобританії стане Брюссель, де Тереза Мей збирається зустрітися з керівництвом ЄС.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що між Меркель і Мей трапилася неприємна ситуація.

А також розповідали про те, що у мережі висміяли фото Трампа і Терези Мей.

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