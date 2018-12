Неприємний конфуз: Тереза Мей не змогла вийти з автомобіля до Меркель

Охоронці не могли зрозуміти, що сталося і шукали причину блокування дверей

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей потрапила в неприємну ситуацію під час візиту в Берлін для зустрічі з Ангелою Меркель. Відео інциденту опубліковано на сторінці вTwitter телеканалу Sky News.

Тереза Мей вирушила у невелике турне, щоб обговорити угоду про Brexit, яку не підтримують британські депутати. Перша зустріч в рамках турне у неї відбулася з голландським прем'єром Марком Рютте, а після цього вона вирушила в Берлін, щоб зустрітися з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Але зустріч з Меркель почалася з невеликого курйозу. Коли автомобіль Терези Мей під'їхав до офісу канцлера Німеччини, і до автомобіля підійшла співробітниця з парасолькою, двері машини виявилися заблоковані.

Охоронці протягом 15 секунд не могли зрозуміти, чому двері з боку пасажирського сидіння не відкриваються, але потім все-таки знайшли спосіб їх розблокувати. Користувачі соціальної мережі написали жартівливі коментарі щодо даного інциденту і відзначили, що навіть автомобіль Терези Мей знає, що вона хотіла б залишитися в ЄС.

Theresa May gets locked inside her car as she attempts to meet German Chancellor Angela Merkel



Read the latest on Theresa May's tour of European leaders here: https://t.co/BdWa4K5WMy pic.twitter.com/h6066HP7o3