"Реинкарнация АВВА не задалась": в сети высмеяли фото Трампа и Мэй

Фото: Дональд Трамп (twitter.com)

Визит президента США в Великобританию стал одним из самых запоминающихся событий уходящего года

Вспоминая события 2018 года, американское интернет-издание HuffPost написало о реакции в Twitter на визит президента США Дональда Трампа в Великобританию. Об этом на сайте журнала написал колумнист Дэвид Мойе.

12 июля американский президент посетил Британию с четырехдневным официальным визитом. Вечером этого дня в Бленхеймском дворце, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй устроила ужин в честь президента США.

Для ужина Меланья Трамп выбрала струящееся платье ярко-желтого цвета. Тереза Мэй вышла на фотосессию в красном платье без рукавов. Премьер-министра сопровождал муж - Филип Джон Мэй.

Об этой встрече, наверное, никто бы и не вспомнил, если бы колумнист HuffPost не опубликовало подборку комментариев по поводу фотосессии. Пользователи Twitter тогда "раскрутили" эту историю под слоганом "реинкарнация АВВА не задалась".

Пользователи Twitter комментировали совместное фото президента США с супругой и премьер-министра Великобритании с мужем.

"АББА уже не та, что раньше", - написал пользователь Carrie Hope Fletcher.

Скриншот с Twitter (twitter.com/CarrieHFletcher)

"Воссоединение ABBA стало ужасным разочарованием", - пишет Chris Higgins.

Скриншот с Twitter (twitter.com/chigworld)

"Воссоединение ABBA не совсем шло по плану", - прокомментировал фото Mike Pattinson.

Скриншот с Twitter (twitter.com/MikePattinson)

"Когда мне сказали, что ABBA воссоединилась, я не думал, что напряженность между ними проявится сразу", - написал Lewie Peterson.

Скриншот с Twitter (twitter.com/LewiePeterson)

"Мама Миа-3 выглядит смешно", - пишет Keith Norris.

Скриншот с Twitter (twitter.com/Keith2503)

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп перепутал балтийские государства Европы с балканскими и обвинил их в развязывании конфликта на Балканах, который привел к распаду Югославии.

Такжже мы писали о том, что недавно политический обозреватель телеканала CNN Ана Наварро в прямом эфире дважды обозвала Дональда Трампа из-за его отношения к иммигрантам "расистской свиньей".

Напомним, ранее интернет-пользователи активно высмеяли президента США Дональда Трампа, который поднялся по трапу самолета с прилипшему к ботинку обрывку туалетной бумаги.

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Видео РБК-Украина