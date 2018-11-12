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Перепутал: Трамп обвинил балтийские государства в распаде Югославии

STYLERКурьезы    12.11.2018 - 23:11
Перепутал: Трамп обвинил балтийские государства в распаде Югославии
Фото: коллаж РБК-Украина

Лидеры балтийских стран не сразу поняли, в чем их обвиняет глава Белого дома

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп перепутал балтийские государства Европы с балканскими и обвинил их в развязывании конфликта на Балканах, который привел к распаду Югославии. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на публикацию французской газеты Le Monde.

"Президент Дональд Трамп перепутал балтийские государства в Европе с балканскими и обвинил лидеров трех маленьких государств в том, что они развязали войны в 1990-х годах, которые привели к распаду Югославии", - говорится в материале.

Отмечается, что американский президент заявил об этом во время встречи с президентом Литвы Далей Грибаускайте, президентом Латвии Раймондом Вейонисом и президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Белом доме еще в апреле этого года.

Президенты балтийских государств не сразу поняли, в чем их обвиняет Трамп, им понадобилось несколько минут, чтобы осознать, что Трамп ошибся и перепутал страны Балтии с Балканами.

Ранее сообщалось, что политический обозреватель телеканала CNN Ана Наварро в прямом эфире дважды обозвала президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа из-за его отношения к иммигрантам "расистской свиньей". 

Также мы писали о том, что интернет-пользователи активно высмеяли президента США Дональда Трампа, который подняся по трапу самолета с прилипшему к ботинку обрывку туалетной бумаги.

Напомним, что президент США Дональд Трамп оставил свою жену Меланию и сына Бэррона под дождем без зонта.

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Видео: РБК-Украина

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