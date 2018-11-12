ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Переплутав: Трамп звинуватив балтійські держави у розпаді Югославії

STYLERКурйози    12.11.2018 - 23:11
Переплутав: Трамп звинуватив балтійські держави у розпаді Югославії
Фото: колаж РБК-Україна

Лідери балтійських країн не відразу зрозуміли, в чому їх звинувачує глава Білого дому

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп переплутав балтійські держави Європи з балканскими і звинуватив їх у розв'язанні конфлікту на Балканах, що призвело до розпаду Югославії. Про це повідомляє Newsweek з посиланням на публікацію французької газети Le Monde.

"Президент Дональд Трамп переплутав балтійські держави в Європі з балканськими і звинуватив лідерів трьох маленьких держав в тому, що вони розв'язали війни у 1990-х роках, які призвели до розпаду Югославії", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що американський президент заявив про це під час зустрічі з президентом Литви Далею Грібаускайте, президентом Латвії Раймондом Вейонисом і президентом Естонії Керсті Кальюлайд у Білому домі ще в квітні цього року.

Президенти балтійських держав не відразу зрозуміли, в чому їх звинувачує Трамп, їм знадобилося кілька хвилин, щоб усвідомити, що Трамп помилився і переплутав країни Балтії з Балканами.

Раніше повідомлялося, що політичний оглядач телеканалу CNN Ана Наварро в прямому ефірі двічі обізвала президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа через його ставлення до іммігрантів "расистської свинею".

Також ми писали про те, що інтернет-користувачі активно висміяли президента США Дональда Трампа, який подняся по трапу літака з прилипшему до черевика обрывку туалетного паперу.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп залишив свою дружину Меланію і сина Беррона під дощем без парасольки.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна

Новини України Дональд ТускБалтикаБалканы
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся