Переплутав: Трамп звинуватив балтійські держави у розпаді Югославії

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Лідери балтійських країн не відразу зрозуміли, в чому їх звинувачує глава Білого дому

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп переплутав балтійські держави Європи з балканскими і звинуватив їх у розв'язанні конфлікту на Балканах, що призвело до розпаду Югославії. Про це повідомляє Newsweek з посиланням на публікацію французької газети Le Monde.

"Президент Дональд Трамп переплутав балтійські держави в Європі з балканськими і звинуватив лідерів трьох маленьких держав в тому, що вони розв'язали війни у 1990-х роках, які призвели до розпаду Югославії", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що американський президент заявив про це під час зустрічі з президентом Литви Далею Грібаускайте, президентом Латвії Раймондом Вейонисом і президентом Естонії Керсті Кальюлайд у Білому домі ще в квітні цього року.

Президенти балтійських держав не відразу зрозуміли, в чому їх звинувачує Трамп, їм знадобилося кілька хвилин, щоб усвідомити, що Трамп помилився і переплутав країни Балтії з Балканами.

Раніше повідомлялося, що політичний оглядач телеканалу CNN Ана Наварро в прямому ефірі двічі обізвала президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа через його ставлення до іммігрантів "расистської свинею".

Також ми писали про те, що інтернет-користувачі активно висміяли президента США Дональда Трампа, який подняся по трапу літака з прилипшему до черевика обрывку туалетного паперу.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп залишив свою дружину Меланію і сина Беррона під дощем без парасольки.

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Відео: РБК-Україна