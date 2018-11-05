Трампа обозвали "расистской свиньей" в прямом эфире

Видео: YouTube / CNN Cooper Cuomo And Lemon

Политический обозреватель телеканала CNN Ана Наварро в прямом эфире дважды обозвала президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа из-за его отношения к иммигрантам "расистской свиньей". Инцидент произошел в воскресенье, 4 ноября, передает MediaITE.

В студии во время обсуждения риторики Трампа ведущий Крис Куомо утверждал, что американский президент в своих разговорах относительно иммигрантов просто "играет в игру".

"Ну, я думаю, что он расист", - ответила Наварро на реплику Кортеса, который утверждал, что Трамп защищал американских граждан.

"Он назвал мексиканцев преступниками и насильниками, а Сальвадор и Гаити - сраными дырами", - сказала политический эксперт и добавила: "Он сказал так много расистских вещей".

"Вы называете его расистом, когда вы не хотите говорить о политике", - ответил Кортес.

"Он расистская свинья!", - заявила Наварро.

Ранее сообщалось, что интернет-пользователи активно высмеяли президента США Дональда Трампа, который подняся по трапу самолета с прилипшему к ботинку обрывку туалетной бумаги.

Напомним, летом по всей территории Соединенных Штатов Америки прошли митинги против миграционной политики президента Дональда Трампа. Участие в протестах приняли десятки тысяч человек.

Незадолго до этого, супруга президента США Дональда Трампа Мелания Трамп высказалась против миграционной политики, которую ведет Белый дом.

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Видео: РБК-Украина