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Трампа обізвали "расистською свинею" у прямому ефірі

STYLERКурйози    05.11.2018 - 11:23

Відео: YouTube / CNN Cooper Cuomo And Lemon

Політичний оглядач телеканалу CNN Ана Наварро в прямому ефірі двічі обізвала президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа через його ставлення до іммігрантів "расистською свинею". Інцидент стався у неділю, 4 листопада, передає MediaITE.

В студії під час обговорення риторики Трампа ведучий Кріс Куомо стверджував, що американський президент в своїх розмовах щодо іммігрантів просто "грає в гру".

"Ну, я думаю, що він расист", - відповіла Наварро на репліку Кортеса, який стверджував, що Трамп захищав американських громадян.

"Він назвав мексиканців злочинцями і насильниками, а Сальвадор та Гаїті - сраними дірками", - сказала політичний експерт та додала: "Він сказав так багато расистських речей".

"Ви називаєте його расистом, коли ви не хочете говорити про політику", - відповів Кортес.

"Він расистська свиня!", - заявила Наварро.

Раніше повідомлялося, що інтернет-користувачі активно висміяли президента США Дональда Трампа, який подняся по трапу літака зі шматком туалетного паперу, що прилип до черевика.

Нагадаємо, влітку по всій території Сполучених Штатів Америки пройшли мітинги проти міграційної політики президента Дональда Трампа. Участь у протестах взяли десятки тисяч чоловік.

Незадовго до цього, дружина президента США Дональда Трампа Меланія Трамп висловилася проти міграційної політики, яку веде Білий дім.

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Відео: РБК-Україна

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