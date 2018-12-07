"Реінкарнація АВВА не задалася": в мережі висміяли фото Трампа і Мей

Фото: Дональд Трамп (twitter.com)

Візит президента США до Великої Британії став одним з найбільш пам'ятних подій року, що минає

Згадуючи події 2018 року, американське інтернет-видання HuffPost написало про реакції у Twitter на візит президента США Дональда Трампа до Великої Британії. Про це на сайті журналу написав колумніст Девід Мойє.

12 липня американський президент відвідав Британію із чотириденним офіційним візитом. Ввечері цього дня в Бленхеймському палаці, прем'єр-міністр Великої британії Тереза Мей влаштувала обід на честь президента США.

Для вечері Меланія Трамп вибрала сукню яскраво-жовтого кольору. Тереза Мей вийшла на фотосесію в червоній сукні без рукавів. Прем'єрку супроводжував чоловік - Джон Філіп Мей.

Про цю зустріч, мабуть, ніхто б і не згадав, якби колумніст HuffPost не опублікував добірку коментарів з приводу фотосесії. Користувачі Twitter тоді "розкрутили" цю історію під слоганом "реінкарнація АВВА не задалася".

Користувачі Twitter коментували спільне фото президента США із дружиною і прем'єр-міністра Великої Британії з чоловіком.

"АББА вже не та, що раніше", - написав користувач Carrie Hope Fletcher.

Скріншот з Twitter (twitter.com/CarrieHFletcher)

"Возз'єднання ABBA стало жахливим розчаруванням", - пише Chris Higgins.

Скріншот з Twitter (twitter.com/chigworld)

"Возз'єднання ABBA не зовсім пішло за планом", - прокоментував фото Mike Pattinson.

Скріншот з Twitter (twitter.com/MikePattinson)

"Коли мені сказали, що ABBA возз'єдналася, я не думав, що напруженість між ними проявиться відразу", - написав Lewie Peterson.

Скріншот з Twitter (twitter.com/LewiePeterson)

"Мама Міа-3 виглядає смішно", - пише Keith Norris.

Скріншот з Twitter (twitter.com/Keith2503)

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп переплутав балтійські держави Європи з балканскими і звинуватив їх у розв'язанні конфлікту на Балканах, що призвело до розпаду Югославії.

Також ми писали про те, що нещодавно політичний оглядач телеканалу CNN Ана Наварро в прямому ефірі двічі обізвала Дональда Трампа через його ставлення до іммігрантів "расистської свинею".

Нагадаємо, раніше інтернет-користувачі активно висміяли президента США Дональда Трампа, який піднявся по трапу літака із клоптиком туалетного паперу, що прилип до черевика.

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