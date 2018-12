Неприятный конфуз: Тереза Мей не смогла выйти из автомобиля к Меркель

Охранники не могли понять, что произошло и искали причину блокировки дверей

Премьер-министр Великобритании Тереза Мей попала в неприятную ситуацию во время визита в Берлин для встречи с Ангелой Меркель. Видео инцидента опубликовано на странице вTwitter телеканала Sky News.

Тереза Мей отправилась в небольшое турне, чтобы обсудить соглашение о Brexit, которое не поддерживают британские депутаты. Первая встреча в рамках турне у нее состоялась с голландским премьером Марком Рютте, а после этого она отправилась в Берлин, чтобы встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Но встреча с Меркель началась с небольшого курьеза. Когда автомобиль Терезы Мей подъехал к офису канцлера Германии, и к автомобилю подошла сотрудница с зонтом, двери машины оказались заблокированы.

Охранники в течении 15 секунд не могли понять, почему двери со стороны пассажирского сидения не открываются, но потом все-таки нашли способ их разблокировать. Пользователи в социальной сети написали шутливые комментарии по данному инциденту и отметили, что даже автомобиль Терезы Мей знает, что она хотела бы остаться в ЕС.

Theresa May gets locked inside her car as she attempts to meet German Chancellor Angela Merkel



Read the latest on Theresa May's tour of European leaders here: https://t.co/BdWa4K5WMy pic.twitter.com/h6066HP7o3