"Неможливо більше приховувати!": у мережі висміяли український телеканал за абсурдний сюжет (відео)

Героїня відео – харків'янка з безліччю нагород

Український телеканал показав сюжет про харків'янку Галину Підопригору, у якій маса нагород, звань та премій. Відео опублікували на сторінці "Телебачення Торонто" Facebook.

"Друзі! Нарешті! Відпочиньте від новин! Насолоджуйтеся геніальним журналістським матеріалом з Богом даній Зміївщини Харківської області! Це просто мега! Це хитяра! Жесть! Крутяк. Це неможливо більше вас приховувати! Ви повинні це знати! Галина Іванівна Підопригора. Орден святого князя Володимира! Віце-президент Всесвітньої ліги українських меценатів! Бізнес-леді України! Бізнес-леді світу. Богиня Європи. Харків'янин століття. Надія українського козацтва", – пожартували у мережі.

Скріншот поста (facebook.com/TVToronto)

"І це не сарказм! Просто подивіться перші три з дванадцяти хвилин справжнього регіонального трешу. Просто вслухайтеся в цей перелік нагород і звань. Це реальні регалії, які носить Галина Подопригора, і про яких зняли 12-хвилинний сюжет на одному з місцевих телеканалів Зміївщини. І там ще купа психоделічних звань, премій і нагород. Наприклад, нагорода "Факел Бірмінгема". Що це?" – написали на сторінці "Телебачення Торонто".

Відео: Сюжет про Галину Підопригору (facebook.com/TVToronto)

У мережі відзначили, що сюжет схожий на жартівливий, але це не так, хоча перераховані нагороди наполовину фейкові.

"Здається, що нагороди наполовину фейкові і це стьоб, але не стьоб, хоч нагороди і наполовину фейкові. Це не тролінг на телебаченні, це реальна журналістська робота, реальна повага, реальний серйозний дум-треш", – додали в мережі.

Скріншот поста (facebook.com/TVToronto)

Нагадаємо, як українська співачка осоромилася в прямому ефірі і обізвала міністра інфраструктури.

Швидше за все "брудний і смердючий" – це назва сюжету ,після якого слід було зробити паузу і продовжити читати текст з суфлера. Однак провідна без зупинки прочитала всю фразу і в результаті вийшло, ніби "брудний і смердючий" відноситься не до залізничного вокзалу, а безпосередньо до міністра інфраструктури.

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