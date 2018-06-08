"Невозможно больше скрывать!": в сети высмеяли украинский телеканал за абсурдный сюжет (видео)

Героиня видео – харьковчанка с множеством наград

Украинский телеканал показал сюжет о харьковчанке Галине Подопригоре, у которой масса наград, званий и премий. Видео опубликовали на странице "Телебачення Торонто" в Facebook.

"Друзья! Наконец-то! Отдохните от новостей! Насладитесь гениальным журналистским материалом с Богом данной Змиевщины Харьковской области! Это просто мега! Это хитяра! Жесть! Крутяк. Это невозможно больше вас скрывать! Вы должны это знать! Галина Ивановна Подопригора. Орден князя святого Владимира! Вице-президент Всемирной лиги украинских меценатов! Бизнес-леди Украины! Бизнес-леди мира. Богиня Европы. Харьковчанин столетия. Надежда украинского казачества", – пошутили в сети.

Скриншот поста (facebook.com/TVToronto)

"И это не сарказм! Просто посмотрите первые три из двенадцати минут настоящего регионального треша. Просто вслушайтесь в этот перечень наград и званий. Это реальные регалии, которые носит Галина Подопригора, и о которых сняли 12-минутный сюжет на одном из местных телеканалов Змиевщины. И там еще куча психоделических званий, премий и наград. Например, награда "Факел Бирмингема". Что это?" – написали на странице "Телебачення Торонто".

Видео: Сюжет про Галину Подопригору (facebook.com/TVToronto)

В сети отметили, что сюжет похож на шуточный, но это не так, хотя перечисленные награды наполовину фейковые.

"Кажется, что награды наполовину фейковые и это стеб, но не стеб, хоть награды и наполовину фейковые. Это не троллинг на телевидении, это реальная журналистская работа, реальная уважение, реальный серьезный дум-трэш", – добавили в сети.

Скриншот поста (facebook.com/TVToronto)

Напомним, как украинская телеведущая оконфузилась в прямом эфире и обозвала министра инфраструктуры.

Скорее всего "грязный и вонючий" – это название сюжета ,после которого следовало сделать паузу и продолжить читать текст с суфлера. Однако ведущая без остановки прочла всю фразу и в результате получилось, будто "грязный и вонючий" относится не к железнодорожному вокзалу, а непосредственно к министру инфраструктуры.

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