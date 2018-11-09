"Нормальне дитинство": шокер-жуйка викликала у мережі бурхливе обговорення

Фото: колаж РБК-Україна

"Уважно дивіться, що приносять діти зі школи додому", - закликала мама школяра

У Києві учень приніс зі школи іграшку-шокер у вигляді жувальної гумки, і мати дитини постраждала від удару струмом. Про це повідомила користувачка соцмережі Наталія Спектор у співтоваристві "Бацьки SOS" на сторінці в Facebook.

Жінка зазначила, що її вдарило розрядом до плеча. Також вона опублікувала фото "іграшки".

Скрін: Facebook-сторінка спільноти "Бацьки SOS"

"Дитина помінялася в школі та принесла додому. Це шокер, мене вдарило розрядом до плеча, а тепер подумаємо, як дітям", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що жінка не уточнила, в якому класі навчається хлопчик.

"Уважно дивіться, що приносять діти зі школи додому", - закликала Наталія.

Скрін: Facebook-сторінка спільноти "Бацьки SOS"

Пост мами учня привів до бурхливого обговорення серед інших підписників співтовариства. Частина з них зазначала, що шокер - невинна іграшка, мовляв, раніше й гіршими "пугачами" у школі балувалися, хтось ностальгував за власною "шкільною збрєю". Водночас один з батьків вказав, що для дитини з хворим серцем та кардіостимулятором удар такого шокера може стати летальним:

"Я випробувала на собі ось таку жуйку. Коли батарейка нова б'є - будь здоровий. Якщо так пожартують над дитиною з кардіостимулятором, це може бути летально! Краще купуйте своїм дітям футбольні м'ячі";

"У мого є такий самий шокер. Цей струм майже не відчувається, одна назва. Просто іграшка";

"Боже, жах! Моя приносила з групи продовженого дня карликового динозавра у кишені! Тобто вони з подружкою провели археологічні розкопки на майданчику, вирили кістки похованою кішки, і одна інший сказала, що це останки карликового доісторичного динозавра і його треба віднести додому! А на фото біля вас блюзнірська китайська фігня";

"О Боги, в моє шкільне дитинство такі були тільки у крутих! І повірте, це ще не найгірша іграшка";

"У мого сина є така штука і з тарганом є, не б'є сильніше пьезы із запальнички, до плеча не пробиває І як сказали вище, нехай краще цим грає, ніж запальнички колупає";

"У мене таке дитинство було в році так 98-99-му і нічого страшного не сталося, мало того, не тільки друзів розігрував цією штукою, але і деяким вчителям дісталося. Начебто всі живі, і ніхто не скаржився"...

Скрін: Facebook-сторінка спільноти "Бацьки SOS"

"У нас половина класу приносили пугачі. Хто не знає - це зігнутий цвях і шматок зігнутої трубки з гумкою. Лупашило так, що петарди і поруч не ходять!";

"Чесно, мені вже шкода хлопчика, якщо йому таку дрібницю забороняють, що буде потім... Дайте дитині нормальне дитинство, іграшки... не піднімайте паніку...";

"Ви точно розумієте значення слова "шокер"? Шокером ця іграшка може стати хіба що для інфузорії... і то сумнівно";

Скрін: Facebook-сторінка спільноти "Бацьки SOS"

Постраждала від шокера авторка посту Наталія відреагувала на дискусію та зізналася, що їй не до жартів:

"Шановні батьки! Дуже рада, що ви у своєму дитинстві по дурості не постраждали і спокійно реагуєте, наприклад, на цей пост"...

Скрін: Facebook-сторінка спільноти "Бацьки SOS"

Раніше повідомлялося, що 16 жовтня у Запоріжжі в Шевченківському районі школи було евакуйовано 353 людини з-за того, що одна з учениць розпилила їдка речовина з газового балончика.

Нагадаємо, в травні в школі Харкова розпилили перцевий спрей, в результаті чого дітей евакуювали. Були госпіталізовані майже 40 осіб.

Також ми писали про те, що в Канаді учень початкової школи приніс собі на обід бутерброд з крупинками марихуани.

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Відео: РБК-Україна