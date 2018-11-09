"Нормальное детство": шокер-жвачка вызвала в сети бурное обсуждение

Фото: коллаж РБК-Украина

"Внимательно смотрите, что приносят дети со школы домой", - призвала мама школьника

В Киеве ученик принес из школы игрушку-шокер в виде жевательной резинки, и мать ребенка пострадала от удара током. Об этом сообщила пользователь соцсети Наталия Спектор в сообществе "Батьки SOS" на странице в Facebook.

Женщина отметила, что ее ударило разрядом до плеча. Также она опубликовала фото "игрушки".

Скрин: Facebook-страница сообщества "Батьки SOS"

"Ребенок поменялся в школе и принес домой. Это шокер, меня ударило разрядом до плеча, а теперь подумаем, как детям", - говорится в сообщении.

Отметим, что женщина не уточнила, в каком классе учится мальчик.

"Внимательно смотрите, что приносят дети со школы домой", - призвала Наталья.

Скрин: Facebook-страница сообщества "Батьки SOS"

Пост мамы ученика привел к бурному обсуждению среди других подписчиков сообщества. Часть из них отмечали, что шокер - безобидная игрушка, мол, раньше и похлеще "пугачами" в школе баловались, кто-то ностальгировал по собственному "школьному оружию". В то же время один из родителей указал, что для ребенка с больным сердцем и кардиостимулятором удар такого шокера может стать летальным:

"Я испытала на себе вот такую жвачку. Когда батарейка новая бьет будь здоров. Если так пошутят над ребенком с кардиостимулятором, это может быть летально! Лучше покупайте своим детям футбольные мячи";

"У моего есть такой же шокер. Этот ток почти не чувствуется, одно название. Просто игрушка";

"Боже, ужас! Моя приносила с продленки карликового динозавра в кармане! То есть они с подружкой провели археологические раскопки на площадке, вырыли кости похороненной кошки, и одна другой сказала, что это останки карликового доисторического динозавра и его надо отнести домой! А на фото у вас шутовская китайская фигня";

"О Боги, в мое школьное детство такие были только у крутых! И поверьте, это еще не самая ужасная игрушка";

"У моего сына есть точно такая штука и с тараканом есть, бьет не сильнее пьезы из зажигалки, до плеча не пробивает. И как сказали выше, пусть лучше этим играет, чем зажигалки колупает";

"У меня такое в детстве было, в году так 98-99-ом и ничего страшного не произошло, мало того, не только друзей разыгрывал этой штукой, но и учителям некоторым досталось. Вроде все живы остались и никто не жаловался"...

Скрин: Facebook-страница сообщества "Батьки SOS"

"У нас половина класса приносили пугачи. Кто не знает - это согнутый гвоздь и кусок согнутой трубки с резинкой. Лупашило так, что петарды и рядом не ходят!";

"Чесно, мне уже жалко мальчика, если ему такую мелочь запрещают, что будет потом... Дайте ребенку нормальное детство, игрушки... не поднимайте панику...";

"Вы точно понимаете значение слова "шокер"? Шокером эта игрушка может стать разве что для инфузории... и то сомнительно";

Скрин: Facebook-страница сообщества "Батьки SOS"

Пострадавшая от шокера автор поста Наталья отреагировала на дискуссию и призналась, что ей не до шуток:

"Уважаемые родители! Очень рада, что вы в своем детстве по глупости не пострадали и спокойно реагируете, например, на этот пост"...

Скрин: Facebook-страница сообщества "Батьки SOS"

Ранее сообщалось, что 16 октября в Запорожье в Шевченковском районе из школы было эвакуировано 353 человека из-за того, что одна из учениц розпилила едкое вещество из газового баллончика.

Напомним, в мае в школе Харькова розпилили перцовый спрей, в результате чего детей эвакуировали. Были госпитализированы почти 40 человек.

Также мы писали о том, что в Канаде ученик начальной школы принес себе на обед сэндвич с крупицами марихуаны.

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Видео: РБК-Украина