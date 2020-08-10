"Новий мер буде жінкою": Тищенко осоромився з передвиборчою агітацією

Микола Тищенко осоромився з передвиборчою агітацією в столиці. Хоча мерські амбіції нардепа і ресторатора не підтримали однопартійці по "Слуги народу", висунувши Ірину Верещук, білборди та лайтбокси з Тищенко і далі "прикрашають" столицю.

Але з одним з лайтбоксів, де Тищенко слоганом на тлі партійної символіки натякає, що не проти поборотися за крісло мера, сталася неприємність.

Так після політичної агітації "Слуги народу" зі словами "Новий мер буде жінкою" з'являється в тому ж жовто-зеленому оформленні усміхнений Микола Тищенко з його слоганом "Оновлюємо країну - оновимо Київ". Відео з'явилося на Facebook-сторінці ресурсу "Букви".

"Вибори мера Києва 2020: передвиборча агітація 99 рівня", - підписане відео з конфузним лайтбоксом.

Тищенко осоромився з передвиборчою агітацією (відео: facebook.com/bykvu)

Відзначимо, що згідно з останніми опитуванням, чинний мер столиці Віталій Кличко є основним кандидатом на найближчих виборах. Він лідирує з відривом у 3,5 рази від свого найближчого конкурента - Сергія Притули. Останній поки не визначився, чи буде він балотуватися.

А ось лідер праймеріз від "Слуги народу" Ірина Верещук - на третьому місці. Політик є ексмером міста Рава-Руська Львівської області, але в Києві, на думку політологів, її не знають і не асоціюють зі столицею.

Експерти кажуть, що "Слуги народу" таким вибором вирішили зіграти на тому, що у неї є практичний досвід управління містом, а з іншого - на те, що вона могла б стати першою жінкою-мером.

Вибори столичного голови мають відбутися вже 25 жовтня 2020 року.

Раніше ми писали, що нардеп Тищенко зганьбився в прямому ефірі.